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CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili yol haritasını açıkladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T18:28+0300
2025-01-28T18:28+0300
özgür özel
chp
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 2025'i seçim yılı yapmak için atılacak adımları ve partisinin yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz" derken, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı 1.6 milyon üye tarafından belirlenecekCHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü partisin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel, cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirleneceğini ifade etti. Özel konuşmasından şunları söyledi: "Artık yeni bir yola çıkmaya hazırız. Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum. Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz. Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben cumhurbaşkanımı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız."
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özgür özel, chp, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı
özgür özel, chp, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

18:28 28.01.2025
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Beyza Cömert
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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili yol haritasını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 2025'i seçim yılı yapmak için atılacak adımları ve partisinin yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz" derken, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı 1.6 milyon üye tarafından belirlenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü partisin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel, cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirleneceğini ifade etti.
Özel konuşmasından şunları söyledi:
"Artık yeni bir yola çıkmaya hazırız. Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum. Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz. Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben cumhurbaşkanımı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız."
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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