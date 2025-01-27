https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/chpden-muharrem-ince-ile-ilgili-iddialara-yanit-1093109667.html
CHP'den Muharrem İnce ile ilgili iddialara yanıt
CHP'den Muharrem İnce ile ilgili iddialara yanıt
Sputnik Türkiye
Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiasına CHP Sözcüsü Yücel yanıt verdi. Deniz Yücel, konuyla ilgili bir gelişmenin olması durumunda CHP lideri Özel'in... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T21:18+0300
2025-01-27T21:18+0300
2025-01-27T21:18+0300
politika
deniz yücel
chp
muharrem ince
memleket partisi
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082177305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5820275576197ae34c6196debdc17133.png
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.Basın toplantısının ana gündem maddesini Bolu'daki yangın faciası oluştururken Yücel, CHP olarak, yangın faciasına yönelik tavırlarının, bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için olayın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve olayda kusuru ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması olduğunu belirtti. Yücel, cezasız kalan her ihmalin yeni bir ihmali beraberinde getirdiğini ifade etti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yangınla ilgili asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirildiğini öne süren Yücel şu açıklamayı yaptı:Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olaya ilişkin açıklamalarını eleştiren Deniz Yücel şöyle konuştu:Toplantıda soruları yanıtlayan Deniz Yücel 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılılp katılmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkinse şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/mhp-lideri-bahceliden-imamoglu-yorumu-maalesef-gundeme-yine-golge-dusurmustur-1093108821.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082177305_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2125161160d5f2711d2670334cfe19e6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deniz yücel, chp, muharrem ince, memleket partisi, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
deniz yücel, chp, muharrem ince, memleket partisi, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
CHP'den Muharrem İnce ile ilgili iddialara yanıt
Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiasına CHP Sözcüsü Yücel yanıt verdi. Deniz Yücel, konuyla ilgili bir gelişmenin olması durumunda CHP lideri Özel'in kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Basın toplantısının ana gündem maddesini Bolu'daki yangın faciası oluştururken Yücel, CHP olarak, yangın faciasına yönelik tavırlarının, bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için olayın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve olayda kusuru ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması olduğunu belirtti. Yücel, cezasız kalan her ihmalin yeni bir ihmali beraberinde getirdiğini ifade etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yangınla ilgili asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirildiğini öne süren Yücel şu açıklamayı yaptı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından sorumlu ve kusurlu bulunanlara ilişkin sonuç kısmı kamuoyu ile paylaşılan raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkililerinin 'sorumlu' olduğu tespit edilmiş."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olaya ilişkin açıklamalarını eleştiren Deniz Yücel şöyle konuştu:
"Bakan'ın adres gösterdiği İl Özel İdaresi, yani İçişleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu, 'İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi de yok teşkilatı da yok. Burası Turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte her şey var' diyerek Turizm Bakanı'nı yalanladı. Mehmet Nuri Ersoy, o koltukta bir gün dahi oturman 85 milyon vatandaşımızın vicdanını, kaybettiğimiz 78 canımızın kemiklerini sızlatacak."
Toplantıda soruları yanıtlayan Deniz Yücel 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılılp katılmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır.
Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkinse şunları söyledi:
"Neymiş, Sayın İmamoğlu kamu görevlisini hedef göstermiş, yargı makamlarını etkilemeye teşebbüs etmiş. Sayın İmamoğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısı, CHP'li belediyelere yapılan, yapılmak istenen kumpasların, kurulan tuzakların ve hukuk dışı operasyonların belgeleriyle kamuoyu önünde ifşa edilmesinden başka bir şey değildir. Bugünkü açıklamasından suç ya da suç unsuru çıkarmak, niyet okumanın, zorlamanın ötesinde suç uydurmaktır."