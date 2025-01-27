https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/chpden-muharrem-ince-ile-ilgili-iddialara-yanit-1093109667.html

CHP'den Muharrem İnce ile ilgili iddialara yanıt

CHP'den Muharrem İnce ile ilgili iddialara yanıt

Sputnik Türkiye

Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiasına CHP Sözcüsü Yücel yanıt verdi. Deniz Yücel, konuyla ilgili bir gelişmenin olması durumunda CHP lideri Özel'in... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T21:18+0300

2025-01-27T21:18+0300

2025-01-27T21:18+0300

politika

deniz yücel

chp

muharrem ince

memleket partisi

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.Basın toplantısının ana gündem maddesini Bolu'daki yangın faciası oluştururken Yücel, CHP olarak, yangın faciasına yönelik tavırlarının, bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için olayın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve olayda kusuru ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması olduğunu belirtti. Yücel, cezasız kalan her ihmalin yeni bir ihmali beraberinde getirdiğini ifade etti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yangınla ilgili asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirildiğini öne süren Yücel şu açıklamayı yaptı:Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olaya ilişkin açıklamalarını eleştiren Deniz Yücel şöyle konuştu:Toplantıda soruları yanıtlayan Deniz Yücel 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılılp katılmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkinse şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/mhp-lideri-bahceliden-imamoglu-yorumu-maalesef-gundeme-yine-golge-dusurmustur-1093108821.html

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Sputnik Türkiye

deniz yücel, chp, muharrem ince, memleket partisi, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy