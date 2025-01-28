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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:43+0300
2025-01-28T13:43+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.Bakanlık tarafından gönderildilerBakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.Rapor hazırlanacakTaştan, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kartalkayada-hayata-tutunmak-icin-camlardan-sarkitilan-beyaz-carsaflar-sessiz-protestonun-simgesi-1093129049.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı

13:43 28.01.2025
© Tahir Turan EroğluKartalkaya
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Tahir Turan Eroğlu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.

Bakanlık tarafından gönderildiler

Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Rapor hazırlanacak

Taştan, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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