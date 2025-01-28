https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-mufettisleri-kartalkayadaki-otelde-inceleme-yapti-1093132040.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:43+0300
2025-01-28T13:43+0300
2025-01-28T13:43+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093131883_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_df4837da7ed26dcab1905e255e2fec5d.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.Bakanlık tarafından gönderildilerBakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.Rapor hazırlanacakTaştan, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kartalkayada-hayata-tutunmak-icin-camlardan-sarkitilan-beyaz-carsaflar-sessiz-protestonun-simgesi-1093129049.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093131883_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cd47c1707eefe8be225804a9eca51452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.
Bakanlık tarafından gönderildiler
Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Taştan, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.