https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-mufettisleri-kartalkayadaki-otelde-inceleme-yapti-1093132040.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kartalkaya'daki otelde inceleme yaptı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:43+0300

2025-01-28T13:43+0300

2025-01-28T13:43+0300

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.Bakanlık tarafından gönderildilerBakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.Rapor hazırlanacakTaştan, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan, gerekli incelemelerin yapılacağını, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kartalkayada-hayata-tutunmak-icin-camlardan-sarkitilan-beyaz-carsaflar-sessiz-protestonun-simgesi-1093129049.html

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı