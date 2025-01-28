Bolu'daki yangın esnasında otel müdüründen çalışanlara talimat: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda söndürürüz'

Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu."