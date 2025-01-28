Bolu'daki yangın esnasında otel müdüründen çalışanlara talimat: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda söndürürüz'
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
© AA / Evrim Aydın
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Bolu Kartalkaya'dayangın faciasına ilişkin olarak otel çalışanı, "Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez" dedi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Otel sahibi Halit Ergül, genel müdürü olan damadı Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Otel çalışanı o geceyi anlattı
İfadeler ortaya çıkmaya başlarken, Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan, facia gecesinde yaşadıklarını anlattı.
CNN Türk'e konuşan Burhan, şunları söyledi:
"Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.
Otel sahibi ve otel müdüründen talimat
Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu."