https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/boludaki-otel-yanginiyla-ilgili-tbmmde-komisyon-kurulacak-onerge-kabul-edildi-1093145106.html
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak: Önerge kabul edildi
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak: Önerge kabul edildi
Sputnik Türkiye
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T21:19+0300
2025-01-28T21:19+0300
2025-01-28T22:02+0300
türkiye
tbmm
haberler
türkiye
bolu
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093049021_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_4a0bc414b04ad7b39f8cdc19820243d1.jpg
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/suat-kilic-hem-belediye-baskani-hem-de-kultur-ve-turizm-bakani-istifa-etmeli-1093142966.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093049021_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8d1256e873ab1676260e420592e02499.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, haberler, türkiye, bolu, son dakika
tbmm, haberler, türkiye, bolu, son dakika
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak: Önerge kabul edildi
21:19 28.01.2025 (güncellendi: 22:02 28.01.2025)
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.
Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.