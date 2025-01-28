https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/boludaki-otel-yanginiyla-ilgili-tbmmde-komisyon-kurulacak-onerge-kabul-edildi-1093145106.html

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak: Önerge kabul edildi

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak: Önerge kabul edildi

Sputnik Türkiye

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T21:19+0300

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/suat-kilic-hem-belediye-baskani-hem-de-kultur-ve-turizm-bakani-istifa-etmeli-1093142966.html

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