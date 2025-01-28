https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/behzat-c-hikayesinin-3-sezon-cekimleri-basliyor-erdal-besikcioglu-oynayacak-mi--1093124933.html
Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?
Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Televizyon ekranlarının fenomen dizilerinden olan Behzat Ç'nin 3. sezon çekimleri şubat ayında başlayacak. Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T11:41+0300
2025-01-28T11:41+0300
2025-01-28T11:41+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
emrah serbes
etimesgut
behzat ç
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Türk televizyonlarında farklı konusuyla büyük ilgi çeken ve fenomen diziler arasına giren Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. En çok merak edilen soru ise dizinin başrol oyuncusu olan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu bu sezon dizide olacak mı? Ünlü oyuncu diziye veda mı edecek?Bir Behzat Ç Hikayesi dizisinin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. İlk iki sezonun senaristi Emrah Serbes'ın senaryo üzerinde çalışmaya başladığı belirtilirken, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ayrılmayacağı da ortaya çıktı. Mesai saatleri dışında çalışacakDizinin sevilen başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu'nun 'mesai saatleri' dışında çekimlere katılacağı belirtildi. Beşikçioğlu'nun dizi çekimlerini hafta sonlarında ve belediyedeki çalışma saatleri dışında sürdüreceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Beşikçioğlu, 31 Mart 2024'te Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti.
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erdal beşikçioğlu, etimesgut belediye başkanı, behzat ç çekilecek mi, erdal beşikçioğlu ne zaman belediye başkanı oldu, erdal beşikçioğlu diziden ayrıldı mı, erdal beşikçioğlu behzat ç'den ayrılıyor mu,
Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?
Televizyon ekranlarının fenomen dizilerinden olan Behzat Ç'nin 3. sezon çekimleri şubat ayında başlayacak. Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeni sezonda olacak mı?
Türk televizyonlarında farklı konusuyla büyük ilgi çeken ve fenomen diziler arasına giren Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. En çok merak edilen soru ise dizinin başrol oyuncusu olan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu bu sezon dizide olacak mı? Ünlü oyuncu diziye veda mı edecek?
Bir Behzat Ç Hikayesi dizisinin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. İlk iki sezonun senaristi Emrah Serbes'ın senaryo üzerinde çalışmaya başladığı belirtilirken, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ayrılmayacağı da ortaya çıktı.
Mesai saatleri dışında çalışacak
Dizinin sevilen başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu'nun 'mesai saatleri' dışında çekimlere katılacağı belirtildi. Beşikçioğlu'nun dizi çekimlerini hafta sonlarında ve belediyedeki çalışma saatleri dışında sürdüreceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Beşikçioğlu, 31 Mart 2024'te Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti.