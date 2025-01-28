https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/behzat-c-hikayesinin-3-sezon-cekimleri-basliyor-erdal-besikcioglu-oynayacak-mi--1093124933.html

Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?

Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri başlıyor: Erdal Beşikçioğlu oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

Televizyon ekranlarının fenomen dizilerinden olan Behzat Ç'nin 3. sezon çekimleri şubat ayında başlayacak. Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T11:41+0300

2025-01-28T11:41+0300

2025-01-28T11:41+0300

yaşam

erdal beşikçioğlu

emrah serbes

etimesgut

behzat ç

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Türk televizyonlarında farklı konusuyla büyük ilgi çeken ve fenomen diziler arasına giren Behzat Ç Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. En çok merak edilen soru ise dizinin başrol oyuncusu olan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu bu sezon dizide olacak mı? Ünlü oyuncu diziye veda mı edecek?Bir Behzat Ç Hikayesi dizisinin 3. sezon çekimleri 8 Şubat'ta başlayacak. İlk iki sezonun senaristi Emrah Serbes'ın senaryo üzerinde çalışmaya başladığı belirtilirken, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ayrılmayacağı da ortaya çıktı. Mesai saatleri dışında çalışacakDizinin sevilen başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı görevini sürdüren Erdal Beşikçioğlu'nun 'mesai saatleri' dışında çekimlere katılacağı belirtildi. Beşikçioğlu'nun dizi çekimlerini hafta sonlarında ve belediyedeki çalışma saatleri dışında sürdüreceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Beşikçioğlu, 31 Mart 2024'te Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti.

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