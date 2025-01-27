https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yangin-felaketinde-yaralananlarda-son-durum-aciklandi-1093105982.html

Sağlık Bakanlığı yangın felaketinde yaralananlarla ilgili son bilgiyi paylaştı

Sağlık Bakanlığı yangın felaketinde yaralananlarla ilgili son bilgiyi paylaştı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki yangın felaketinde yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T18:18+0300

2025-01-27T18:18+0300

2025-01-27T18:20+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın felaketi

yaralı

yaralılar

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Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde yaralanan 46 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Bakanlık 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html

türkiye

kartalkaya

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sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi, yaralı, yaralılar