https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yangin-felaketinde-yaralananlarda-son-durum-aciklandi-1093105982.html
Sağlık Bakanlığı yangın felaketinde yaralananlarla ilgili son bilgiyi paylaştı
Sağlık Bakanlığı yangın felaketinde yaralananlarla ilgili son bilgiyi paylaştı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangın felaketinde yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T18:18+0300
2025-01-27T18:18+0300
2025-01-27T18:20+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın felaketi
yaralı
yaralılar
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Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde yaralanan 46 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Bakanlık 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html
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sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi, yaralı, yaralılar
sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi, yaralı, yaralılar
Sağlık Bakanlığı yangın felaketinde yaralananlarla ilgili son bilgiyi paylaştı
18:18 27.01.2025 (güncellendi: 18:20 27.01.2025)
Kartalkaya'daki yangın felaketinde yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde yaralanan 46 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Bakanlık 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.