https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/adana-seyhan-belediyesine-haciz-geldi--oya-tekinin-makam-odasindaki-esyalara-el-kondu-1093144490.html
Adana Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi: Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el kondu
Adana Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi: Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el kondu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanı olan Oya Tekin'in yönetimindeki Seyhan Belediyesi, müteahhit firmalara olan... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T20:03+0300
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2025-01-28T20:03+0300
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Mahkeme kararıyla belediye binasına giden icra memurları, Başkan Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu.TRT Haber'e göre; Seyhan Belediyesi'nin 5 müteahhit firmaya yüklü miktarda borcu bulunduğu belirtildi. Firmalar, belediyenin borçlarını ödememesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. İcra mahkemesi, belediyeye ait malların haczedilmesine karar verdi. Karar sonrası belediye binasına giden icra memurları, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki masasını ve diğer mobilyalara el koydu. Eşyalar alacaklıların borçlarına karşılık kamyonete yüklenerek taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/havalimaninda-unutulan-aracin-park-ucreti-sasirtti-sahibi-12-ayda-75-milyon-tl-odeyecek-1093142083.html
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adana, seyhan, seyhan belediyesi, icra, icra memuru, borç, borç limiti, borç yapılandırma, borç krizi, iç borç, borç tavanı, borç meselesi, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi
Adana Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi: Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el kondu
Adana'nın Seyhan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanı olan Oya Tekin'in yönetimindeki Seyhan Belediyesi, müteahhit firmalara olan borçlarını ödeyemeyince icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Alacaklı firmaların şikayeti üzerine belediye binasına icra memurları geldi ve başkanlık makamındaki eşyalar haczedildi.
Mahkeme kararıyla belediye binasına giden icra memurları, Başkan Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu.
TRT Haber'e göre; Seyhan Belediyesi'nin 5 müteahhit firmaya yüklü miktarda borcu bulunduğu belirtildi. Firmalar, belediyenin borçlarını ödememesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. İcra mahkemesi, belediyeye ait malların haczedilmesine karar verdi.
Karar sonrası belediye binasına giden icra memurları, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki masasını ve diğer mobilyalara el koydu. Eşyalar alacaklıların borçlarına karşılık kamyonete yüklenerek taşındı.