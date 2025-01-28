https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/adana-seyhan-belediyesine-haciz-geldi--oya-tekinin-makam-odasindaki-esyalara-el-kondu-1093144490.html

Adana Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi: Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el kondu

Adana Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi: Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el kondu

Sputnik Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanı olan Oya Tekin'in yönetimindeki Seyhan Belediyesi, müteahhit firmalara olan... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T20:03+0300

2025-01-28T20:03+0300

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Mahkeme kararıyla belediye binasına giden icra memurları, Başkan Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu.TRT Haber'e göre; Seyhan Belediyesi'nin 5 müteahhit firmaya yüklü miktarda borcu bulunduğu belirtildi. Firmalar, belediyenin borçlarını ödememesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. İcra mahkemesi, belediyeye ait malların haczedilmesine karar verdi. Karar sonrası belediye binasına giden icra memurları, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki masasını ve diğer mobilyalara el koydu. Eşyalar alacaklıların borçlarına karşılık kamyonete yüklenerek taşındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/havalimaninda-unutulan-aracin-park-ucreti-sasirtti-sahibi-12-ayda-75-milyon-tl-odeyecek-1093142083.html

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