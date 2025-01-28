AB'den Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yeni karar: Ünlü oyun konsollarının Rusya'ya sevkiyatı yasaklanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Donbass'taki muharebe sahasında İHA'ların kumanda edilmesinde kullanılabileceği gerekçesiyle Rusya'ya PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarının sevkiyatını yasaklayacaklarını açıkladı.



Kallas, Şubat ayında oylamaya sunulacak yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'ya oyun konsollarının yasaklanmasını masaya getireceklerini belirtti.



Rusya'da oyun konsollarının muharebe sahasındaki İHA'ların kumanda edilmesi için kullanıldığını öne süren Kallas, bundan dolayı bu doğrultuda bir karar alacaklarının altını çizdi.



Kallas, yeni yaptırım paketinde bazı kimyasalların tedariki ile Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına kısıtlama getirileceğini de ifade etti.



AB ülkeleri, Rusya'ya 16. yaptırım paketinin uygulanmasını öngören belgeyi Rus özel askeri harekatının başlangıcının 3. yıldönümü olan 22 Şubat'ta oylayacak.



PlayStation'ı üreten Sony ve Xbox'ın yaratıcısı Microsoft ile dünyaca ünlü Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo gibi tüm önde gelen konsol üreticileri, özel askeri harekatın başlamasının ardından yürürlüğe koyulan yaptırımlar kapsamında Rusya'daki satışlarına son vermişti.



AB mevzuatına göre tüm üye ülkelerin yaptırım rejimine her 6 ayda bir oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor. Özellikle, Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar euroluk varlıklarının bloke edilmesi de dahil önceki 15 yaptırım paketinin yürürlüğünü sürdürmesi buna bağlı.



Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımlarını yasalara ve uluslararası hukuka aykırı buluyor.



Brüksel'in yaptırımlarına misilleme yaparak AB ülkelerine çeşitli ambargolar uygulayan Rusya, ticareti sürdürmeye ilgi duyduklarını ancak AB'nin eylemlerinde bir değişiklik görmediklerini vurguluyor.