https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdde-iki-ukraynali-para-aklama-sucundan-15-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1093114117.html
ABD'de iki Ukraynalı, para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD'de iki Ukraynalı, para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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ABD Adalet Bakanlığı, ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarından iki Ukrayna vatandaşına 15 yıl hapis ve 20... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T02:39+0300
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ABD'de iki Ukrayna vatandaşı, dolandırıcılık ve vergi kaçırma amacıyla para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 milyon dolardan fazla para cezası ödemeye mahkum edildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eylül 2024'te Tayland Krallığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen iki Ukrayna vatandaşı, Florida'da işlettikleri işe alım şirketleriyle ilgili suçlamalar nedeniyle bugün hapis cezasına çarptırıldı. Oleg Oleynik ve Aleksandr Yurçik, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarından 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi. Zanlılar, güney Florida'daki yönettikleri şirketler aracılığıyla ABD'de yabancıların yasa dışı istihdamına yardımcı olarak, 25 milyon dolarlık vergi kaybına yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/europol-cogunlugu-ukraynalilardan-olusan-bir-ceteyi-cokertti-yeralti-bankaciligi-hizmeti-1093102199.html
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abd, ukrayna, adalet bakanlığı, florida
abd, ukrayna, adalet bakanlığı, florida
ABD'de iki Ukraynalı, para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD Adalet Bakanlığı, ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarından iki Ukrayna vatandaşına 15 yıl hapis ve 20 milyon dolardan fazla para cezası ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.
ABD'de iki Ukrayna vatandaşı, dolandırıcılık ve vergi kaçırma amacıyla para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 milyon dolardan fazla para cezası ödemeye mahkum edildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eylül 2024'te Tayland Krallığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen iki Ukrayna vatandaşı, Florida'da işlettikleri işe alım şirketleriyle ilgili suçlamalar nedeniyle bugün hapis cezasına çarptırıldı. Oleg Oleynik ve Aleksandr Yurçik, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarından 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.
Zanlılar, güney Florida'daki yönettikleri şirketler aracılığıyla ABD'de yabancıların yasa dışı istihdamına yardımcı olarak, 25 milyon dolarlık vergi kaybına yol açtı.