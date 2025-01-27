Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertti: 'Yeraltı bankacılığı' hizmeti veriyorlarmış
© Fotoğraf : Europol sosyal medyaÇoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çete çökertildi: 'Yeraltı bankacılığı' hizmeti veriyorlarmış
© Fotoğraf : Europol sosyal medya
Abone ol
Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertip 23 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Çete üyeleri, Ukraynalılara sağlanan 'geçici koruma statüsünü' kullanarak suç şebekelerinin paralarını taşıyıp bir çeşit 'yeraltı bankacılığı' yapmakla suçlandı.
Avrupa Birliği polis gücü olan Europol, bugün yaptığı açıklamada "19 Kasım 2024'te Avrupa genelindeki kolluk kuvvetleri, iki Ukraynalı kardeşin liderliğindeki bir suç şebekesine baskın düzenledi. Ekim 2024'te yapılan baskınların ardından gelen operasyon gününde, birkaç şüpheli tutuklandı ve çeşitli suç varlıklarına el konuldu" denildi.
23 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Europol, yapılan aramalarda 35.7 milyon euro nakit para ele geçirilirken 36 lüks araç, gayrimenkul, banka hesabı ve çeşitli miktarlarda lüks saat ve mücevhere el koydu. Çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan çetenin, diğer suç örgütlerine bir çeşit "yeraltı bankacılığı" yaptığı vurgulanarak Ukraynalılara sağlanan 'geçici koruma statüsünü' suistimal ettiklerini ifade edildi.
© Fotoğraf : Europol sosyal medyaEuropol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertti: 'Yeraltı bankacılığı' hizmeti veriyorlarmış
© Fotoğraf : Europol sosyal medya
Avrupa'da bu statüyle "nakit para kuryeliği ve kara para aklama" yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, "yetki alanları arasında para transferini kolaylaştırmak için uygulanan istisnalardan yararlandığı" ve "gümrük kontrolleri sırasında ayrıntılı olarak sorgulanmadan veya incelenmeden büyük miktarda nakit taşıdığı" belirlendi.
Europol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Nakit meblağları kendi miraslarının bir parçası olarak beyan eden, bazıları suç liderlerinin aile üyeleri olan para katırları, İspanya, Kıbrıs, Fransa ve diğer ülkeler arasında düzenli olarak seyahat ettiler. Birkaç nakit kuryesi tutuklanmaya başlayınca, suç ağı çalışma yöntemlerini uyarladı. Önemli fiziksel nakit hareketlerinden kripto para alanına geçti ve para transferlerinin tespit edilmesini zorlaştırdı. İlk tahminlere göre, Mart 2023'ten Şubat 2024'e kadar en az 75 milyon euro taşındı. (Güney) Kıbrıs'ta yapılan baskınlarda, kolluk kuvvetleri bir kripto parada yaklaşık 26 milyon avroyu ele geçirdi ve dondurdu."