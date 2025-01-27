https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/europol-cogunlugu-ukraynalilardan-olusan-bir-ceteyi-cokertti-yeralti-bankaciligi-hizmeti-1093102199.html

Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertti: 'Yeraltı bankacılığı' hizmeti veriyorlarmış

Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertti: 'Yeraltı bankacılığı' hizmeti veriyorlarmış

Sputnik Türkiye

Europol, çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan bir çeteyi çökertip 23 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Çete üyeleri, Ukraynalılara sağlanan 'geçici koruma... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T18:56+0300

2025-01-27T18:56+0300

2025-01-27T18:56+0300

dünya

europol

avrupa

kara para

kara para aklama

çete

organize suç çetesi

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Avrupa Birliği polis gücü olan Europol, bugün yaptığı açıklamada "19 Kasım 2024'te Avrupa genelindeki kolluk kuvvetleri, iki Ukraynalı kardeşin liderliğindeki bir suç şebekesine baskın düzenledi. Ekim 2024'te yapılan baskınların ardından gelen operasyon gününde, birkaç şüpheli tutuklandı ve çeşitli suç varlıklarına el konuldu" denildi.23 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Europol, yapılan aramalarda 35.7 milyon euro nakit para ele geçirilirken 36 lüks araç, gayrimenkul, banka hesabı ve çeşitli miktarlarda lüks saat ve mücevhere el koydu. Çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan çetenin, diğer suç örgütlerine bir çeşit "yeraltı bankacılığı" yaptığı vurgulanarak Ukraynalılara sağlanan 'geçici koruma statüsünü' suistimal ettiklerini ifade edildi. Avrupa'da bu statüyle "nakit para kuryeliği ve kara para aklama" yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, "yetki alanları arasında para transferini kolaylaştırmak için uygulanan istisnalardan yararlandığı" ve "gümrük kontrolleri sırasında ayrıntılı olarak sorgulanmadan veya incelenmeden büyük miktarda nakit taşıdığı" belirlendi. Europol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/arac-kiralama-adi-altinda-290-milyon-liradan-fazla-vurgun-yapan-cete-cokertildi-1092987450.html

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Sputnik Türkiye

europol, avrupa, kara para, kara para aklama, çete, organize suç çetesi