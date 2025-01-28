https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abd-ve-avrupa-ulkeleri-donbasta-ukraynalilarin-eliyle-savas-sucu-isliyor-1093145470.html
‘ABD ve Avrupa ülkeleri Donbas'ta Ukraynalıların eliyle savaş suçu işliyor’
‘ABD ve Avrupa ülkeleri Donbas'ta Ukraynalıların eliyle savaş suçu işliyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı neo-Nazilerin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Mahkeme Başkanı Maksim Grigoriyev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna tarafından işlenen savaş... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T21:33+0300
2025-01-28T21:33+0300
2025-01-28T21:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
savaş suçu
işkence
rossiya segodnya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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abd
avrupa
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‘Kiev Rejiminin Savaş Suçları. Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçlarına İlişkin Uluslararası Kamu Mahkemesinin Belgeleri 2023-2024’ adlı kitabın Rossiya Segodnya Haber Ajansının Uluslararası Multimedya Basın Merkezinde gerçekleştirilen tanıtımında konuşan Grigoriyev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Donbas'ta Ukraynalıların eliyle savaş suçu işlediğini söyledi.Grigoriyev, “2015 yılında BM'de birkaç kez konuşma yaptım ve Ukrayna işkencelerinin mağduru 200'den fazla kişiyle görüştük. İşkence biçimlerinin nasıl değiştiğini bile görebiliyorduk. Bir noktada Amerikan işkence tekniği olan ve ‘boğma’ olarak adlandırılan yöntemin kitlesel uygulamasını gördük.” dedi‘Kiev Rejiminin Savaş Suçları. Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçlarına İlişkin Uluslararası Kamu Mahkemesinin Materyalleri 2023-2024’ adlı kitabın yazarlarından biri olan Maksim Grigoriev, aynı zamanda Ukrayna’da yürütülen özel askeri hareketin bir katılımcısı, Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçları Uluslararası Kamu Mahkemesi Başkanı ve Rusya Federasyonu Kamu Odası üyesidir.Grigoryev tarafından araştırılan suçlar arasında 2024 yılında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo kentinde sivillere yönelik toplu katliamlar da yer alıyor. Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Selidovo kenti de dahil olmak üzere sivillere karşı savaş suçu işlediğine dair çok sayıda kanıt olduğunu belirtmişti. Görgü tanıkları, aralarında Polonyalı paralı askerlerin de bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rus ordusunun gelişinden iki gün önce DHC'deki Selidovo'da, suçu Rusya'ya atma umuduyla sivilleri vurmaya başladığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı 29 Ekim'de DHC'deki Selidovo'nun kurtarıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ukrayna-ordusu-rus-esirlere-iskence-yaparak-oldurdu-1093116989.html
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ukrayna, savaş suçu, işkence, rossiya segodnya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, abd, avrupa, mahkeme, polonya
ukrayna, savaş suçu, işkence, rossiya segodnya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, abd, avrupa, mahkeme, polonya
‘ABD ve Avrupa ülkeleri Donbas'ta Ukraynalıların eliyle savaş suçu işliyor’
Ukraynalı neo-Nazilerin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Mahkeme Başkanı Maksim Grigoriyev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna tarafından işlenen savaş suçlarını doğrudan desteklediğini belirtti.
‘Kiev Rejiminin Savaş Suçları. Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçlarına İlişkin Uluslararası Kamu Mahkemesinin Belgeleri 2023-2024’ adlı kitabın Rossiya Segodnya Haber Ajansının Uluslararası Multimedya Basın Merkezinde gerçekleştirilen tanıtımında konuşan Grigoriyev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Donbas'ta Ukraynalıların eliyle savaş suçu işlediğini söyledi.
Grigoriyev, “2015 yılında BM'de birkaç kez konuşma yaptım ve Ukrayna işkencelerinin mağduru 200'den fazla kişiyle görüştük. İşkence biçimlerinin nasıl değiştiğini bile görebiliyorduk. Bir noktada Amerikan işkence tekniği olan ve ‘boğma’ olarak adlandırılan yöntemin kitlesel uygulamasını gördük.” dedi
‘Kiev Rejiminin Savaş Suçları. Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçlarına İlişkin Uluslararası Kamu Mahkemesinin Materyalleri 2023-2024’ adlı kitabın yazarlarından biri olan Maksim Grigoriev, aynı zamanda Ukrayna’da yürütülen özel askeri hareketin bir katılımcısı, Ukraynalı Neo-Nazilerin Suçları Uluslararası Kamu Mahkemesi Başkanı ve Rusya Federasyonu Kamu Odası üyesidir.
Grigoryev tarafından araştırılan suçlar arasında 2024 yılında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo kentinde sivillere yönelik toplu katliamlar da yer alıyor. Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Selidovo kenti de dahil olmak üzere sivillere karşı savaş suçu işlediğine dair çok sayıda kanıt olduğunu belirtmişti. Görgü tanıkları, aralarında Polonyalı paralı askerlerin de bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rus ordusunun gelişinden iki gün önce DHC'deki Selidovo'da, suçu Rusya'ya atma umuduyla sivilleri vurmaya başladığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı 29 Ekim'de DHC'deki Selidovo'nun kurtarıldığını duyurmuştu.