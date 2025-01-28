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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/ab-diplomasi-sefi-kallas-trumpin-gazze-onerisini-elestirmekten-kacindi-1093114343.html
AB diplomasi şefi Kallas, Trump'ın 'Gazze önerisini' eleştirmekten kaçındı
AB diplomasi şefi Kallas, Trump'ın 'Gazze önerisini' eleştirmekten kaçındı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma önerisini eleştirmekten... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma önerisini eleştirmeyerek Brüksel'in Ortadoğu sorununun Filistin ve İsrail devletlerinin bir arada yaşaması ilkesine dayalı bir çözümden yana olduğunu belirtti. Kallas açıklamasında, “Filistinliler ve İsrailliler barışı hak ediyor. Şu anda bir ateşkes yürürlükte. Ancak bölgede barış ve istikrarın korunması için daha fazla adım atılması gerekiyor. Bunun için de iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğuna inanıyoruz” dedi. Daha önce Trump, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü söyleyerek, “Neredeyse her şey yıkılmış durumda, insanlar ölüyor. Bunun yerine bazı Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak başka bir bölgede insanların barış içinde yaşayabileceği konutlar inşa etmek isterim” demişti.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi sakinlerini yeniden yerleştirmek için bir plan geliştirmeye başlamayı planladığını söylemişti. Amerikan NBC News kanalı, isimsiz bir yetkiliye dayanarak, Trump yönetiminin şu anda Gazze'nin nasıl yeniden inşa edileceği ve bu süre zarfında yaklaşık iki milyon Filistinlinin nereye yerleştirileceği sorusuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Televizyon kanalına göre Gazze sakinlerinin taşınabileceği yerlerden biri ise Endonezya olabilir. Bu haberlere yanıt olarak Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Jakarta'nın bu tür planlardan haberdar olmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trump-gazzede-guzel-ve-yasanilabilir-konutlar-insa-etmek-istiyorum--1093056694.html
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avrupa, kaja kallas, gazze, israil, filistin, ab, avrupa birliği, endonezya dışişleri bakanlığı

AB diplomasi şefi Kallas, Trump'ın 'Gazze önerisini' eleştirmekten kaçındı

03:37 28.01.2025
© AP Photo / Omar HavanaEstonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma önerisini eleştirmekten kaçınarak Brüksel'den bahsetti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma önerisini eleştirmeyerek Brüksel'in Ortadoğu sorununun Filistin ve İsrail devletlerinin bir arada yaşaması ilkesine dayalı bir çözümden yana olduğunu belirtti.
Kallas açıklamasında, “Filistinliler ve İsrailliler barışı hak ediyor. Şu anda bir ateşkes yürürlükte. Ancak bölgede barış ve istikrarın korunması için daha fazla adım atılması gerekiyor. Bunun için de iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğuna inanıyoruz” dedi.
Daha önce Trump, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü söyleyerek, “Neredeyse her şey yıkılmış durumda, insanlar ölüyor. Bunun yerine bazı Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak başka bir bölgede insanların barış içinde yaşayabileceği konutlar inşa etmek isterim” demişti.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi sakinlerini yeniden yerleştirmek için bir plan geliştirmeye başlamayı planladığını söylemişti.
Amerikan NBC News kanalı, isimsiz bir yetkiliye dayanarak, Trump yönetiminin şu anda Gazze'nin nasıl yeniden inşa edileceği ve bu süre zarfında yaklaşık iki milyon Filistinlinin nereye yerleştirileceği sorusuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Televizyon kanalına göre Gazze sakinlerinin taşınabileceği yerlerden biri ise Endonezya olabilir. Bu haberlere yanıt olarak Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Jakarta'nın bu tür planlardan haberdar olmadığını duyurdu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum
26 Ocak, 09:59
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