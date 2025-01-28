https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/1093136157.html
Ünlü şarkıcı Eypio'nun babalık sevinci: Anka'ya kavuştu
Ünlü şarkıcı Eypio'nun babalık sevinci: Anka'ya kavuştu
Sputnik Türkiye
Rap müziğinin sevilen ismi Eypio, üçüncü bebeğini kucağına aldı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T16:26+0300
2025-01-28T16:26+0300
2025-01-28T16:26+0300
yaşam
eypio
rap
rap müzik
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Günah Benim şarkısıyla tanınan rap müziğin sevilen ismi Eypio, üçüncü kez baba oldu. Güzel haberi sosyal medyasından duyuran ünlü isme hayranlarından tebrik yağdı. Ünlü rapçi bebeğe Anka adını verdiklerini duyurdu. Bebeğine Anka adı verdi41 yaşındaki ünlü rapçi Eypio, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Üçüncü kez kız çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü rapçi, "Geldi 3. Prenses Anka" ifadelerini kullandı. Bebeklerine Anka adını veren ünlü rapçinin paylaşımı, sevenleri tarafından sevinçle karşılandı. Sosyal medyada ünlü rapçiye Tepki, Kamufle ve Ferman Akgül gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.Eypio kimdir? Asıl adı Abdurrahim Akça olan Eypio, 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da doğdu. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası ile üne kavuştu. 2021 yılında O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/superman-roluyle-akillara-kazinan-henry-cavill-baba-oldu--1092835184.html
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eypio kimdir, eypio baba oldu, eypio kızı,
eypio kimdir, eypio baba oldu, eypio kızı,
Ünlü şarkıcı Eypio'nun babalık sevinci: Anka'ya kavuştu
Rap müziğinin sevilen ismi Eypio, üçüncü bebeğini kucağına aldı.
Günah Benim şarkısıyla tanınan rap müziğin sevilen ismi Eypio, üçüncü kez baba oldu. Güzel haberi sosyal medyasından duyuran ünlü isme hayranlarından tebrik yağdı. Ünlü rapçi bebeğe Anka adını verdiklerini duyurdu.
41 yaşındaki ünlü rapçi Eypio, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Üçüncü kez kız çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü rapçi, "Geldi 3. Prenses Anka" ifadelerini kullandı. Bebeklerine Anka adını veren ünlü rapçinin paylaşımı, sevenleri tarafından sevinçle karşılandı. Sosyal medyada ünlü rapçiye Tepki, Kamufle ve Ferman Akgül gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.
Asıl adı Abdurrahim Akça olan Eypio, 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da doğdu. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası ile üne kavuştu. 2021 yılında O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yaptı.