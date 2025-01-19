https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/superman-roluyle-akillara-kazinan-henry-cavill-baba-oldu--1092835184.html

Superman rolüyle akıllara kazınan Henry Cavill, baba oldu

Superman rolüyle akıllara kazınan Henry Cavill, baba oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Henry Cavill ve eşi Natalie Viscuso ilk bebeklerini kucaklarına aldı ancak bebeğin ismi ve cinsiyeti açıklanmadı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T13:33+0300

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Superman rolüyle tanınan ünlü aktör Henry Cavill ve uzun süredir birlikte olduğu Natalie Viscuso, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, bebeklerinin ismi ve cinsiyetine dair bir açıklama yapmadı.41 yaşındaki Cavill, geçtiğimiz yıl 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin prömiyerinde baba olacağını duyurmuştu. Basındaki haberlere göre Cavill ve 34 yaşındaki Viscuso, 18 Ocak'ta bebek arabasıyla görüntülendi.Cavill ve Viscuso, ilişkilerini 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230317/henry-cavill-yeni-filmi-icin-antalyada-1068388028.html

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henry cavill, instagram, haberler, bebek, ebeveyn, baba, film, yabancı oyuncu