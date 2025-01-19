https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/superman-roluyle-akillara-kazinan-henry-cavill-baba-oldu--1092835184.html
Superman rolüyle akıllara kazınan Henry Cavill, baba oldu
Superman rolüyle akıllara kazınan Henry Cavill, baba oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Henry Cavill ve eşi Natalie Viscuso ilk bebeklerini kucaklarına aldı ancak bebeğin ismi ve cinsiyeti açıklanmadı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T13:33+0300
2025-01-19T13:33+0300
2025-01-19T13:33+0300
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Superman rolüyle tanınan ünlü aktör Henry Cavill ve uzun süredir birlikte olduğu Natalie Viscuso, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, bebeklerinin ismi ve cinsiyetine dair bir açıklama yapmadı.41 yaşındaki Cavill, geçtiğimiz yıl 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin prömiyerinde baba olacağını duyurmuştu. Basındaki haberlere göre Cavill ve 34 yaşındaki Viscuso, 18 Ocak'ta bebek arabasıyla görüntülendi.Cavill ve Viscuso, ilişkilerini 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230317/henry-cavill-yeni-filmi-icin-antalyada-1068388028.html
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henry cavill, instagram, haberler, bebek, ebeveyn, baba, film, yabancı oyuncu
henry cavill, instagram, haberler, bebek, ebeveyn, baba, film, yabancı oyuncu
Superman rolüyle akıllara kazınan Henry Cavill, baba oldu
Ünlü oyuncu Henry Cavill ve eşi Natalie Viscuso ilk bebeklerini kucaklarına aldı ancak bebeğin ismi ve cinsiyeti açıklanmadı.
Superman rolüyle tanınan ünlü aktör Henry Cavill ve uzun süredir birlikte olduğu Natalie Viscuso, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, bebeklerinin ismi ve cinsiyetine dair bir açıklama yapmadı.
41 yaşındaki Cavill, geçtiğimiz yıl 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin prömiyerinde baba olacağını duyurmuştu. Basındaki haberlere göre Cavill ve 34 yaşındaki Viscuso, 18 Ocak'ta bebek arabasıyla görüntülendi.
Cavill ve Viscuso, ilişkilerini 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuştu.