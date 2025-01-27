https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yunanistanda-eylem-hazirligi-yuzlerce-traktor-yol-kenarlarina-park-edildi-1093109836.html

Yunanistan'da eylem hazırlığı: Yüzlerce traktör yol kenarlarına park edildi

Yunanistan'da eylem hazırlığı: Yüzlerce traktör yol kenarlarına park edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da çiftçiler ülke genelinde eylem hazırlığına girişti. Planlanan eylemin sebebi ise üretim maliyetlerinin azaltılması talebi olduğu belirlendi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T21:18+0300

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2025-01-27T21:18+0300

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traktör

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Yunanistan'da çiftçiler eylem hazırlığına başladı. Yunan basınında çıkan haberlere göre çiftçiler yaklaşık bin 500 traktörü yolların kenarlarına park etti.Buna göre, çiftçiler ülke genelinde üretim maliyetlerinin azaltılmasını istedikleri için eylem hazırlığına giriştiler. Eylem hazırlıklarında ülkedeki beş noktada yaklaşık bin 500 traktör yol kenarlarına park edildi.Tırhala, Larisa, Tesalya gibi tarımın önde gelen ekonomik faaliyet olduğu bölgelerde traktörler eylem için hazır bekletilirken, Yanya, Kilkis, Girit Adası gibi bölgelerden de ay sonuna kadar eyleme katılım olacağı ifade edildi.Eylemlerin hazırlık süreci devam ederken çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV vergisinin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

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yunanistan, tarım, tarım işçisi, tarım arazisi, eylem, eylem planı, traktör