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Djokovic, sakatlık sebebiyle ilk set sonrası yarı final maçından çekilerek turnuvaya veda etti
Djokovic, sakatlık sebebiyle ilk set sonrası yarı final maçından çekilerek turnuvaya veda etti
Sputnik Türkiye
Tenisin 7 numarası Novac Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde sakat sebebiyle maçtan çekilerek hükmen mağlup oldu. İlk seti Alexander... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:48+0300
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Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası Avustralya'nın Melbourne kentinde devam ediyor. Turnuvanın on üçüncü gününde tek erkekler yarı final mücadelesinde tenisçi Novak Djokovic ile Alexander Zverev, Melbourne Park'ta mücadele etti.Djokovic, 80 dk süren ilk seti 6-7 kaybetti ve kas yırtığı sebebiyle maçtan ve turnuvadan çekildi. Ancak efsane tenisçi, hareketlerinde zorlanıyor gibi görünmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak ilk seti tie-break'e getirdi ve sonunda bir saat 21 dakika süren yorucu bir mücadelenin ardından Djokovic, maçtan çekildi.Rakibinden anlamlı sözler37 yaşındaki Sırp tenisçinin, 21 Ocak'taki Carlos Alcaraz'a karşı kazandığı çeyrek final maçında sakatlanan sol üst bacağı ağır bir şekilde bantlanmıştı. Bugünkü rakibi Alexander Zverev ise Djokovic'i savunarak bazı seyircilerin maçın kısa sürmesi sonucu dile getirdikleri yüksek sesli eleştirilere yanıt verip şunları kaydetti:Djokovic ise “İlk setin sonuna doğru giderek daha fazla acı hissetmeye başladım ve o anda benim için başa çıkılamayacak kadar fazlaydı. Talihsiz bir son oldu ama denedim” dedi.İkinci sıradaki Alman Zverev, büyük finallerde iki kez kaybettikten sonra hala ilk Grand Slam şampiyonluğu için mücadele ediyor. 26 Ocak Pazar günkü finalde ya İtalyan üst seribaşı Jannik Sinner ya da Amerikalı 21. seribaşı Ben Shelton ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/alcarazi-yenen-djokovic-avustralya-acikta-yari-finale-cikti-1092909805.html
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novak djokovic, alexander zverev, avustralya açık
novak djokovic, alexander zverev, avustralya açık

Djokovic, sakatlık sebebiyle ilk set sonrası yarı final maçından çekilerek turnuvaya veda etti

10:48 24.01.2025
© AA / Mark AvellinoDjokovic, sakatlık sebebiyle ilk set sonrası yarı final maçından çekilerek turnuvaya veda etti
Djokovic, sakatlık sebebiyle ilk set sonrası yarı final maçından çekilerek turnuvaya veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Mark Avellino
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Tenisin 7 numarası Novac Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde sakat sebebiyle maçtan çekilerek hükmen mağlup oldu. İlk seti Alexander Zverev'e karşı oynayan Djokovic, bacağındaki sakatlığın giderek artmasıyla rakibine yaklaşarak elini sıktı ve maçtan çekildi.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası Avustralya'nın Melbourne kentinde devam ediyor. Turnuvanın on üçüncü gününde tek erkekler yarı final mücadelesinde tenisçi Novak Djokovic ile Alexander Zverev, Melbourne Park'ta mücadele etti.
Djokovic, 80 dk süren ilk seti 6-7 kaybetti ve kas yırtığı sebebiyle maçtan ve turnuvadan çekildi. Ancak efsane tenisçi, hareketlerinde zorlanıyor gibi görünmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak ilk seti tie-break'e getirdi ve sonunda bir saat 21 dakika süren yorucu bir mücadelenin ardından Djokovic, maçtan çekildi.

Rakibinden anlamlı sözler

37 yaşındaki Sırp tenisçinin, 21 Ocak'taki Carlos Alcaraz'a karşı kazandığı çeyrek final maçında sakatlanan sol üst bacağı ağır bir şekilde bantlanmıştı. Bugünkü rakibi Alexander Zverev ise Djokovic'i savunarak bazı seyircilerin maçın kısa sürmesi sonucu dile getirdikleri yüksek sesli eleştirilere yanıt verip şunları kaydetti:
"Herkesin bilet aldığını ve herkesin beş setlik bir maç izlemek istediğini biliyorum ama Novak Djokovic'in son 20 yıldır spora hayatının her şeyini verdiğini anlamalısınız. Bu turnuvayı (daha önce) karın yırtığıyla kazandı, bu turnuvayı hamstring yırtığıyla kazandı. Eğer bir tenis maçına devam edemiyorsa, bu gerçekten bir tenis maçına devam edemeyeceği anlamına gelir. Bu yüzden lütfen saygılı olun ve Novak'a karşı da gerçekten sevgi gösterin."
Djokovic ise “İlk setin sonuna doğru giderek daha fazla acı hissetmeye başladım ve o anda benim için başa çıkılamayacak kadar fazlaydı. Talihsiz bir son oldu ama denedim” dedi.
İkinci sıradaki Alman Zverev, büyük finallerde iki kez kaybettikten sonra hala ilk Grand Slam şampiyonluğu için mücadele ediyor. 26 Ocak Pazar günkü finalde ya İtalyan üst seribaşı Jannik Sinner ya da Amerikalı 21. seribaşı Ben Shelton ile karşılaşacak.
Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
SPOR
Alcaraz'ı yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
21 Ocak, 17:21
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