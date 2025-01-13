Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi ikinci kez hakim karşısında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yukselen-meslekler-listesi-yenilendi-gozden-dusen-meslekler-siralandi-maaslari-200-bin-tlye-kadar-1092607897.html
Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
Yapay zeka ve yazılım gibi popüler alanlar yükselişte sanılırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En çok eleman aranan... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:16+0300
2025-01-13T10:16+0300
ekonomi
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
meslek
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_d607bc58053af654455a3f073e598ab8.png
Teknolojinin gelişimiyle gençlerin ilgisini yapay zeka, yazılım ve genetik mühendisliği gibi alanlar çekse de, Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporu bu algıyı değiştirdi. Çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük, günümüzün en çok aranan meslekleri arasında yer aldı.ATV Haber’e konuşan tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarım sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:“Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak. 30 yıldır eşimle birlikte tarlayı işlemek zorunda kalıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz.”İnşaat sektöründe i̇şçi bulmak zorlaştıİnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki iş gücü sorununu şu şekilde ifade etti:Dumanoğlu, inşaat sektöründeki maaşların 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini belirterek, “Yapılaşma ve büyük projeler sürdükçe bu iş makinalarına olan ihtiyaç artacak. İnşaat makineleri geleceğin mesleklerinden biri olacak” dedi.Kule vinç operatörlüğü maaş rekorunda20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç, vinç operatörlüğüne olan talep eksikliğine dikkat çekti. “Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor ama maaşlar oldukça yüksek,” diyen Genç, maaş aralıklarını şöyle açıkladı:Genç, “Yeni işçi yetişmiyor, ama bu mesleğin önü çok açık,” dedi.Gözden düşen mesleklerRapora göre, kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik, gelecekte gözden düşmesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Teknolojinin etkisiyle bu alanlarda otomasyon sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_86510654e3ebce592fb6d050acaf199f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çiftçilik en çok aranan meslekler, kule vinç operatörü maaşı, vinç operatörlüğü maaş 150 bin tl, dünya ekonomik forumu meslek raporu, inşaat ustalığı yükselen meslekler, çiftçi maaşı 2025, geleceğin meslekleri raporu, tarım işçisi bulmak zor, en çok aranan meslekler 2025, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı, teknik operatörlük geleceği, kalifiye eleman bulunamıyor, kamyon şoförlüğü yükselen meslek, gözden düşen meslekler 2025, kasiyerlik gözden düşen meslek, yapay zeka ve yazılım meslekleri, tarım işçiliği maaşı, inşaat araçları tedarikçisi maaşı, 200 bin tl kazandıran meslekler, tarım ve inşaat meslekleri yükseliyor
çiftçilik en çok aranan meslekler, kule vinç operatörü maaşı, vinç operatörlüğü maaş 150 bin tl, dünya ekonomik forumu meslek raporu, inşaat ustalığı yükselen meslekler, çiftçi maaşı 2025, geleceğin meslekleri raporu, tarım işçisi bulmak zor, en çok aranan meslekler 2025, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı, teknik operatörlük geleceği, kalifiye eleman bulunamıyor, kamyon şoförlüğü yükselen meslek, gözden düşen meslekler 2025, kasiyerlik gözden düşen meslek, yapay zeka ve yazılım meslekleri, tarım işçiliği maaşı, inşaat araçları tedarikçisi maaşı, 200 bin tl kazandıran meslekler, tarım ve inşaat meslekleri yükseliyor

Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor

10:16 13.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
Meslek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yapay zeka ve yazılım gibi popüler alanlar yükselişte sanılırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En çok eleman aranan meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı ve vinç operatörlüğü gibi alanlar yer aldı. 150 bin TL maaşa ulaşan kule vinç operatörlüğü ise zirvede. İşte detaylar…
Teknolojinin gelişimiyle gençlerin ilgisini yapay zeka, yazılım ve genetik mühendisliği gibi alanlar çekse de, Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporu bu algıyı değiştirdi. Çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük, günümüzün en çok aranan meslekleri arasında yer aldı.
ATV Haber’e konuşan tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarım sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:
“Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak. 30 yıldır eşimle birlikte tarlayı işlemek zorunda kalıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz.”

İnşaat sektöründe i̇şçi bulmak zorlaştı

İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki iş gücü sorununu şu şekilde ifade etti:
“Şu anda sektörün tamamında personel sıkıntısı var. Kalifiye eleman bulunamıyor. Bu durum sadece iş makinelerinde değil, inşaatın her alanında geçerli.”
Dumanoğlu, inşaat sektöründeki maaşların 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini belirterek, “Yapılaşma ve büyük projeler sürdükçe bu iş makinalarına olan ihtiyaç artacak. İnşaat makineleri geleceğin mesleklerinden biri olacak” dedi.

Kule vinç operatörlüğü maaş rekorunda

20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç, vinç operatörlüğüne olan talep eksikliğine dikkat çekti. “Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor ama maaşlar oldukça yüksek,” diyen Genç, maaş aralıklarını şöyle açıkladı:
Kule vinç operatörleri: 150 bin TL
Mobil vinç operatörleri: 100-120 bin TL
Genç, “Yeni işçi yetişmiyor, ama bu mesleğin önü çok açık,” dedi.

Gözden düşen meslekler

Rapora göre, kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik, gelecekte gözden düşmesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Teknolojinin etkisiyle bu alanlarda otomasyon sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor.
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
EKONOMİ
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kritik tarih detayı, en düşük emekli maaşı ödemesi bu aya yetişecek mi?
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала