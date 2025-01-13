https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yukselen-meslekler-listesi-yenilendi-gozden-dusen-meslekler-siralandi-maaslari-200-bin-tlye-kadar-1092607897.html
Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
Yapay zeka ve yazılım gibi popüler alanlar yükselişte sanılırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En çok eleman aranan... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:16+0300
2025-01-13T10:16+0300
2025-01-13T10:16+0300
ekonomi
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
meslek
tl
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Teknolojinin gelişimiyle gençlerin ilgisini yapay zeka, yazılım ve genetik mühendisliği gibi alanlar çekse de, Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporu bu algıyı değiştirdi. Çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük, günümüzün en çok aranan meslekleri arasında yer aldı.ATV Haber’e konuşan tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarım sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:“Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak. 30 yıldır eşimle birlikte tarlayı işlemek zorunda kalıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz.”İnşaat sektöründe i̇şçi bulmak zorlaştıİnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki iş gücü sorununu şu şekilde ifade etti:Dumanoğlu, inşaat sektöründeki maaşların 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini belirterek, “Yapılaşma ve büyük projeler sürdükçe bu iş makinalarına olan ihtiyaç artacak. İnşaat makineleri geleceğin mesleklerinden biri olacak” dedi.Kule vinç operatörlüğü maaş rekorunda20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç, vinç operatörlüğüne olan talep eksikliğine dikkat çekti. “Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor ama maaşlar oldukça yüksek,” diyen Genç, maaş aralıklarını şöyle açıkladı:Genç, “Yeni işçi yetişmiyor, ama bu mesleğin önü çok açık,” dedi.Gözden düşen mesleklerRapora göre, kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik, gelecekte gözden düşmesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Teknolojinin etkisiyle bu alanlarda otomasyon sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
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Yükselen meslekler listesi yenilendi, gözden düşen meslekler sıralandı: Maaşları 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
Yapay zeka ve yazılım gibi popüler alanlar yükselişte sanılırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En çok eleman aranan meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı ve vinç operatörlüğü gibi alanlar yer aldı. 150 bin TL maaşa ulaşan kule vinç operatörlüğü ise zirvede. İşte detaylar…
Teknolojinin gelişimiyle gençlerin ilgisini yapay zeka, yazılım ve genetik mühendisliği gibi alanlar çekse de, Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporu bu algıyı değiştirdi. Çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük, günümüzün en çok aranan meslekleri arasında yer aldı.
ATV Haber’e konuşan tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarım sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:
“Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak. 30 yıldır eşimle birlikte tarlayı işlemek zorunda kalıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz.”
İnşaat sektöründe i̇şçi bulmak zorlaştı
İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki iş gücü sorununu şu şekilde ifade etti:
“Şu anda sektörün tamamında personel sıkıntısı var. Kalifiye eleman bulunamıyor. Bu durum sadece iş makinelerinde değil, inşaatın her alanında geçerli.”
Dumanoğlu, inşaat sektöründeki maaşların 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini belirterek, “Yapılaşma ve büyük projeler sürdükçe bu iş makinalarına olan ihtiyaç artacak. İnşaat makineleri geleceğin mesleklerinden biri olacak” dedi.
Kule vinç operatörlüğü maaş rekorunda
20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç, vinç operatörlüğüne olan talep eksikliğine dikkat çekti. “Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor ama maaşlar oldukça yüksek,” diyen Genç, maaş aralıklarını şöyle açıkladı:
Kule vinç operatörleri:
150 bin TL
Mobil vinç operatörleri:
100-120 bin TL
Genç, “Yeni işçi yetişmiyor, ama bu mesleğin önü çok açık,” dedi.
Rapora göre, kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik, gelecekte gözden düşmesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Teknolojinin etkisiyle bu alanlarda otomasyon sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor.