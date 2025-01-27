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Uzmanlar uyardı: Influenza, rinovirüs ve kovid vakaları artıyor
Uzmanlar uyardı: Influenza, rinovirüs ve kovid vakaları artıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de grip vakaları artışa geçerken, Türk TORAKS Derneği uyardı. Ocak ayının ilk haftasında influenza, rinovirüs ve Kovid vakaları yükselişe geçti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:57+0300
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde de grip vakaları artışa geçti. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay, Sağlık Bakanlığı verilerini paylaşırken, "Bu yıl ocak ayının ilk haftasında solunum yolu şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 22.3'ünde influenza, yüzde 20.7'sinde rinovirüs ve Kovid-19 tespit edildi" uyarısında bulundu. Dört virüsün de benzer özellikleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar bunların kesin tespitinin ve doğru tedavisinin yapılması için 'test sayılarının' artırılması gerektiğinin de altını çiziyor. Bu belirtileri görmezden gelmeyin: Yaşlı insanlarda tehlike daha büyükAni başlayan ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ve kaslarda ağrı olarak kendini gösteren influenzanın arttığını dile getiren Prof. Dr. Ulubay, "Hastalık genellikle ilk bir haftada kendi kendini sınırlar. Ancak altta yatan hastalığı olan kişilerde, gebelerde, infantlarda, yaşlılarda ağır seyredip hastanede ve yoğun bakımda yatışa, hatta ölüme neden olabilir" dedi. Influenza vakaları artıyorProf. Dr. Ulubay veriler hakkında da şunları paylaştı: "Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı ilk haftasında solunum şikayetleri ile ayaktan başvuran hastalardan alınan solunum yolu numunesinde 27 (yüzde 22,3) influenza virüsü, 25’inde (yüzde 20,7) diğer solunum yolu virüsleri (rinovirus ve Covid-19) tespit edildi. Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan hastalardan alınan solunum yolu numunelerinde ise 6 (yüzde 7,4) influenza virüsü, 38 diğer virüsler saptanmış olup bunların çoğunluğu Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) oluşturdu."Dört virüs birbirine karışabilir: Test sayısı artırılmalı İnfluenza, RSV, rinovirus ve Kovid-19'un çok benzer semptomlarla ilerlediğini belirten Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise test sayısının artırılması ve maske kullanımının hastanelerde zorunlu hale gelmesinin enfeksiyonların yayılımını azaltacağını belirterek şunları söyledi:
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türk toraks derneği, influenza, grip, grip salgını, kovid-19, kovid-19 tarama testi
türk toraks derneği, influenza, grip, grip salgını, kovid-19, kovid-19 tarama testi

Uzmanlar uyardı: Influenza, rinovirüs ve kovid vakaları artıyor

12:57 27.01.2025
© AAKuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir
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© AA
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Türkiye'de grip vakaları artışa geçerken, Türk TORAKS Derneği uyardı. Ocak ayının ilk haftasında influenza, rinovirüs ve Kovid vakaları yükselişe geçti.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde de grip vakaları artışa geçti. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay, Sağlık Bakanlığı verilerini paylaşırken, "Bu yıl ocak ayının ilk haftasında solunum yolu şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 22.3'ünde influenza, yüzde 20.7'sinde rinovirüs ve Kovid-19 tespit edildi" uyarısında bulundu. Dört virüsün de benzer özellikleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar bunların kesin tespitinin ve doğru tedavisinin yapılması için 'test sayılarının' artırılması gerektiğinin de altını çiziyor.
Prof. Dr. Gaye Ulubay
Prof. Dr. Gaye Ulubay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
Prof. Dr. Gaye Ulubay

Bu belirtileri görmezden gelmeyin: Yaşlı insanlarda tehlike daha büyük

Ani başlayan ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ve kaslarda ağrı olarak kendini gösteren influenzanın arttığını dile getiren Prof. Dr. Ulubay, "Hastalık genellikle ilk bir haftada kendi kendini sınırlar. Ancak altta yatan hastalığı olan kişilerde, gebelerde, infantlarda, yaşlılarda ağır seyredip hastanede ve yoğun bakımda yatışa, hatta ölüme neden olabilir" dedi.

Influenza vakaları artıyor

Prof. Dr. Ulubay veriler hakkında da şunları paylaştı:
"Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı ilk haftasında solunum şikayetleri ile ayaktan başvuran hastalardan alınan solunum yolu numunesinde 27 (yüzde 22,3) influenza virüsü, 25’inde (yüzde 20,7) diğer solunum yolu virüsleri (rinovirus ve Covid-19) tespit edildi. Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan hastalardan alınan solunum yolu numunelerinde ise 6 (yüzde 7,4) influenza virüsü, 38 diğer virüsler saptanmış olup bunların çoğunluğu Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) oluşturdu."

Dört virüs birbirine karışabilir: Test sayısı artırılmalı

İnfluenza, RSV, rinovirus ve Kovid-19'un çok benzer semptomlarla ilerlediğini belirten Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise test sayısının artırılması ve maske kullanımının hastanelerde zorunlu hale gelmesinin enfeksiyonların yayılımını azaltacağını belirterek şunları söyledi:
"Birbirine çok benzeyen bu dört hastalığı test yapılmadan ayırt etmek çok güçtür. İnfluenza tanısı konulup ağır, risk grubunda olan hastalarda oseltamivir tedavisi etkilidir. Test sayısının arttırılması gereksiz ilaç kullanımı ve ilaç direncini azaltabilir. Türk TORAKS Derneği olarak altı ayın üzerinde, özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısının her yıl yapılmasını önermekteyiz. Kalabalık ortamların havalandırılması, özellikle hasta kişilerin maske kullanımı, hastanelerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini enfeksiyonların yayılımını azaltacaktır. Risk grubunda olan kişilerin ise grip aşılarını yaptırmaları önem taşımaktadır."
grip - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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