https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ev-sahibinden-unlu-oyuncu-pelin-karahana-suclama-bes-aydir-kirami-odemediler-1092866980.html

Ev sahibinden ünlü oyuncu Pelin Karahan'a suçlama: 'Beş aydır kiramı ödemediler'

Ev sahibinden ünlü oyuncu Pelin Karahan'a suçlama: 'Beş aydır kiramı ödemediler'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için Beykoz'da kiraladığı evin kirasını beş aydır ödememekle suçlandı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T14:42+0300

2025-01-20T14:42+0300

2025-01-20T14:51+0300

yaşam

beykoz

pelin karahan

oyuncu

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kiracı

kiralık

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için Beykoz'da kiraladığı evin kirasını beş aydır ödememekle suçlanırken ev sahibi icra takibi başlattığını açıkladı. Karahan, daha önce de kendi ailesiyle birlikte oturduğu evin kirası nedeniyle ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Televizyon programında anlattıKiracı ve ev sahipleri arasındaki davaların sayısında rekor kırılırken bir televizyon programında ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın da annesi için kiraladığı evin kirasını beş aydır ödemediği ve evi de boşaltmadığı iddia edildi. Neler Oluyor Hayatta isimli programa bağlanan ev sahibi yaşananları anlattı. Hem kiramı ödemiyorlar hem evi boşaltmıyorlarProgramda, beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi şunları anlattı: “Beykoz’daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan annesi Seher Nural Koçyiğit’e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023’te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve “imza bizim değil, sahte imza” dediler. Ekim 2023’te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum.”Kendi ev sahibiyle de davalık Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın ev sahipleriyle davalık olduğu haberleri basına yansımıştı. Ev sahipleri, Karahan ve Güntay'ın kira bedeli ve tahliye konusunda kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını belirtmişti. Haberlerin ardından ise Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, "Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” demişti.

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