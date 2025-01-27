https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-bulent-sakrakin-aci-gunu-annemin-kiymetlisi-benim-kardesim-1093097600.html
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü: 'Annemin kıymetlisi, benim kardeşim...'
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü: 'Annemin kıymetlisi, benim kardeşim...'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yakın arkadaşı Onur Keleş'in ölümüyle sarsıldı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T16:03+0300
2025-01-27T16:03+0300
2025-01-27T16:04+0300
yaşam
bülent şakrak
nur fettahoğlu
ersin arıcı
onur keleş
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yakın dostu Onur Keleş'in ölüm haberini 'annemin kıymetlisi benim kardeşim erken oldu' diyerek sosyal medyasından duyurdu. Şakrak'ın yakın arkadaşının fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımda. "Oğlumun ,kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM." dedi. Paylaşıma ünlü isimlerden ve hayranlarından da başsağlığı mesajları geldi. Yattığı yer incitmesin Bülent Şakrak'ın paylaşımına ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu da yorum yaptı. Fettahoğlu, "Yattığı yer incitmesin" diyerek hayatını kaybeden Onur Keleş'e rahmet diledi. Oyuncu Ersin Arıcı da, "Ah Be Onur. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde incinme." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/usta-gazeteci-deniz-arman-son-yolculuguna-ugurlandi-1093048663.html
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bülent şakrak, onur keleş, hayatını kaybetti, onur keleş hayatını kaybetti,
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü: 'Annemin kıymetlisi, benim kardeşim...'
16:03 27.01.2025 (güncellendi: 16:04 27.01.2025)
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yakın arkadaşı Onur Keleş'in ölümüyle sarsıldı.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yakın dostu Onur Keleş'in ölüm haberini 'annemin kıymetlisi benim kardeşim erken oldu' diyerek sosyal medyasından duyurdu.
Şakrak'ın yakın arkadaşının fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımda. "Oğlumun ,kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM." dedi. Paylaşıma ünlü isimlerden ve hayranlarından da başsağlığı mesajları geldi.
Bülent Şakrak'ın paylaşımına ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu da yorum yaptı. Fettahoğlu, "Yattığı yer incitmesin" diyerek hayatını kaybeden Onur Keleş'e rahmet diledi. Oyuncu Ersin Arıcı da, "Ah Be Onur. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde incinme." ifadelerini kullandı.