https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ulastirma-bakanligindan-kritik-aciklama-canakkale-bogazinda-gemi-gecisleri-durduruldu-1093074684.html
Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede görüş mesafesinin sıfıra indiğini... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:58+0300
2025-01-27T07:58+0300
2025-01-27T07:58+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.Gemi trafiği çift taraflı durdurulduÇanakkale Boğazı, hem Türkiye hem de dünya deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip bir nokta. Ancak yoğun sis, boğaz trafiğini aksatabiliyor. Sis nedeniyle alınan bu önlem, olası kazaların önüne geçmek ve gemi geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.Bölgedeki liman yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.
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Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede görüş mesafesinin sıfıra indiğini ve deniz trafiğinin güvenli şekilde yeniden başlatılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.
Gemi trafiği çift taraflı durduruldu
Çanakkale Boğazı, hem Türkiye hem de dünya deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip bir nokta. Ancak yoğun sis, boğaz trafiğini aksatabiliyor. Sis nedeniyle alınan bu önlem, olası kazaların önüne geçmek ve gemi geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.
Bölgedeki liman yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.