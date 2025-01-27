https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ulastirma-bakanligindan-kritik-aciklama-canakkale-bogazinda-gemi-gecisleri-durduruldu-1093074684.html

Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu

Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede görüş mesafesinin sıfıra indiğini... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T07:58+0300

2025-01-27T07:58+0300

2025-01-27T07:58+0300

türkiye

çanakkale boğazı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.Gemi trafiği çift taraflı durdurulduÇanakkale Boğazı, hem Türkiye hem de dünya deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip bir nokta. Ancak yoğun sis, boğaz trafiğini aksatabiliyor. Sis nedeniyle alınan bu önlem, olası kazaların önüne geçmek ve gemi geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.Bölgedeki liman yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.

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