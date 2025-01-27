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Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu
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Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede görüş mesafesinin sıfıra indiğini... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:58+0300
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türkiye
çanakkale boğazı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.Gemi trafiği çift taraflı durdurulduÇanakkale Boğazı, hem Türkiye hem de dünya deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip bir nokta. Ancak yoğun sis, boğaz trafiğini aksatabiliyor. Sis nedeniyle alınan bu önlem, olası kazaların önüne geçmek ve gemi geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.Bölgedeki liman yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-mevduat-gelirlerinde-buyuk-degisim-32-gunluk-mevduatta-getiri-1093073292.html
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çanakkale boğazı gemi geçişleri, çanakkale boğazı yoğun sis, gemi geçişleri durduruldu, çanakkale boğazı çift yönlü kapatıldı, ulaştırma bakanlığı gemi geçiş açıklaması, çanakkale deniz trafiği durdu, yoğun sis çanakkale boğazı etkisi, çanakkale boğazı sis nedeniyle kapalı
çanakkale boğazı gemi geçişleri, çanakkale boğazı yoğun sis, gemi geçişleri durduruldu, çanakkale boğazı çift yönlü kapatıldı, ulaştırma bakanlığı gemi geçiş açıklaması, çanakkale deniz trafiği durdu, yoğun sis çanakkale boğazı etkisi, çanakkale boğazı sis nedeniyle kapalı

Ulaştırma Bakanlığı’ndan kritik açıklama: Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri durduruldu

07:58 27.01.2025
© AAÇanakkale Boğazı
Çanakkale Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede görüş mesafesinin sıfıra indiğini ve deniz trafiğinin güvenli şekilde yeniden başlatılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerinin yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, deniz trafiğinde risk oluşturduğu için alınan bu kararın, hem yük gemilerini hem de feribot seferlerini etkilediği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Çanakkale Boğazı’nda, gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli geçiş için hava şartlarının normale dönmesi beklenmektedir," ifadelerine yer verildi.

Gemi trafiği çift taraflı durduruldu

Çanakkale Boğazı, hem Türkiye hem de dünya deniz taşımacılığı için stratejik öneme sahip bir nokta. Ancak yoğun sis, boğaz trafiğini aksatabiliyor. Sis nedeniyle alınan bu önlem, olası kazaların önüne geçmek ve gemi geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.
Bölgedeki liman yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.
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