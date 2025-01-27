https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusyanin-ozel-askeri-harekati-donetskte-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1093087004.html
Rusya’nın özel askeri harekatı: Donetsk’te bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Rusya’nın özel askeri harekatı: Donetsk’te bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezini... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:04+0300
2025-01-27T13:04+0300
2025-01-27T13:00+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Velikaya Novoselka yerleşimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşman birlikler 160 kadar asker ve bir tank kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 15 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 355 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 250 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 610 asker ve dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 35 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler, yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 64 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukrayna-komutan-fransada-egitilen-ukraynali-askerlerin-savasa-hazir-olma-durumu-kagit-uzerinde-1093080294.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, harkov, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, himars
Rusya’nın özel askeri harekatı: Donetsk’te bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezini kontrolüne geçirdiği ve bin 425 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Velikaya Novoselka yerleşimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşman birlikler 160 kadar asker ve bir tank kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 15 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 355 asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 250 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumların kaybı 610 asker ve dört zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 35 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler, yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 64 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.