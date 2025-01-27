https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukrayna-komutan-fransada-egitilen-ukraynali-askerlerin-savasa-hazir-olma-durumu-kagit-uzerinde-1093080294.html

Ukraynalı komutan: Fransa’da eğitilen askerlerin savaşa hazır olma durumu kağıt üzerinde

Ukraynalı komutan: Fransa’da eğitilen askerlerin savaşa hazır olma durumu kağıt üzerinde

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı komutan Vekay, Fransa’da eğitilen 2 bin 400 Ukraynalı askerden bin 700’ünün firar ettiğini belirtti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T10:28+0300

2025-01-27T10:28+0300

2025-01-27T10:34+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoya göre, Ukrayna ordusu 155. Tugay keşif müfrezesi komutanı Vadim Veykay, “Fransa'da eğitimin 55 gün olduğunu söylediler. Sanırım 5 ya da 6 taburdu. Oradaki toplam asker sayısı 2,400'dü. Orada yeni bir şey öğrenmedik. Bir gün bir teğmen, sonra bir üsteğmen kaçtı. Ben kaçan 9 subay ve yaklaşık 20 er saydım. Birliğin kuruluşundan bu yana izinsiz olarak birlikten ayrılan asker sayısı 1.700” ifadesini kullandı.Orduya motivasyonu olmayan ve askere yararsız kişilerin alındığını anlatan Veykay, “Eğitimli uzmanlar kağıt üzerindeydi” diye kaydetti.Komutan, tugay askerlerinin cepheye getirildiği gün üçte birinin kaçtığını, 300 askerin yaralandığını, geriye kalanın da öldüğünü sözlerine ekledi.155. Tugay’ın geçen yılın Nisan ayında kurulduğunu anlatan Veykay, sözlerini şöyle sürdürdü:Veykay, içinde bulunduğu birimin “2-3 haftada yok olduğunu” belirterek, “Motorize piyade tugayı kendini göstermedi” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html

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