https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukrayna-komutan-fransada-egitilen-ukraynali-askerlerin-savasa-hazir-olma-durumu-kagit-uzerinde-1093080294.html
Ukraynalı komutan: Fransa’da eğitilen askerlerin savaşa hazır olma durumu kağıt üzerinde
Ukraynalı komutan: Fransa’da eğitilen askerlerin savaşa hazır olma durumu kağıt üzerinde
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı komutan Vekay, Fransa’da eğitilen 2 bin 400 Ukraynalı askerden bin 700’ünün firar ettiğini belirtti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T10:28+0300
2025-01-27T10:28+0300
2025-01-27T10:34+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoya göre, Ukrayna ordusu 155. Tugay keşif müfrezesi komutanı Vadim Veykay, “Fransa'da eğitimin 55 gün olduğunu söylediler. Sanırım 5 ya da 6 taburdu. Oradaki toplam asker sayısı 2,400'dü. Orada yeni bir şey öğrenmedik. Bir gün bir teğmen, sonra bir üsteğmen kaçtı. Ben kaçan 9 subay ve yaklaşık 20 er saydım. Birliğin kuruluşundan bu yana izinsiz olarak birlikten ayrılan asker sayısı 1.700” ifadesini kullandı.Orduya motivasyonu olmayan ve askere yararsız kişilerin alındığını anlatan Veykay, “Eğitimli uzmanlar kağıt üzerindeydi” diye kaydetti.Komutan, tugay askerlerinin cepheye getirildiği gün üçte birinin kaçtığını, 300 askerin yaralandığını, geriye kalanın da öldüğünü sözlerine ekledi.155. Tugay’ın geçen yılın Nisan ayında kurulduğunu anlatan Veykay, sözlerini şöyle sürdürdü:Veykay, içinde bulunduğu birimin “2-3 haftada yok olduğunu” belirterek, “Motorize piyade tugayı kendini göstermedi” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, askeri eğitim, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, askeri eğitim, rusya savunma bakanlığı
Ukraynalı komutan: Fransa’da eğitilen askerlerin savaşa hazır olma durumu kağıt üzerinde
10:28 27.01.2025 (güncellendi: 10:34 27.01.2025)
Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı komutan Vekay, Fransa’da eğitilen 2 bin 400 Ukraynalı askerden bin 700’ünün firar ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoya göre, Ukrayna ordusu 155. Tugay keşif müfrezesi komutanı Vadim Veykay, “Fransa'da eğitimin 55 gün olduğunu söylediler. Sanırım 5 ya da 6 taburdu. Oradaki toplam asker sayısı 2,400'dü. Orada yeni bir şey öğrenmedik. Bir gün bir teğmen, sonra bir üsteğmen kaçtı. Ben kaçan 9 subay ve yaklaşık 20 er saydım. Birliğin kuruluşundan bu yana izinsiz olarak birlikten ayrılan asker sayısı 1.700” ifadesini kullandı.
Orduya motivasyonu olmayan ve askere yararsız kişilerin alındığını anlatan Veykay, “Eğitimli uzmanlar kağıt üzerindeydi” diye kaydetti.
Komutan, tugay askerlerinin cepheye getirildiği gün üçte birinin kaçtığını, 300 askerin yaralandığını, geriye kalanın da öldüğünü sözlerine ekledi.
155. Tugay’ın geçen yılın Nisan ayında kurulduğunu anlatan Veykay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bir PR çalışmasıydı. Fransa’da harika eğitimden geçmişler de her şeye sahipler, en iyiler. Ama gerçekte ne oldu? Özellikle Donetsk'teki mevzilere gittiklerinde, kağıt üzerinde hazırdılar. Gerçekte fazla teçhizatları yoktu. Çok fazla teçhizat olmadığını biliyorum. Sadece tüfekleri vardı. Reklam edilmiş olmaları da savaşta bir gösterge değil.
Veykay, içinde bulunduğu birimin “2-3 haftada yok olduğunu” belirterek, “Motorize piyade tugayı kendini göstermedi” diye ekledi.