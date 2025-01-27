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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html
Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker İngiltere’deki savaş eğitimini anlattı: ‘Dikenli teller’
Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker İngiltere’deki savaş eğitimini anlattı: ‘Dikenli teller’
Sputnik Türkiye
Rusya’ya kaçan eski Ukraynalı asker, İngiltere’de savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlerin bulunduğu yerin kaçmasınlar diye dikenli telle çevirili olduğunu... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T08:54+0300
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Güvenlik nedeniyle soyadının açıklanmasını istemeyen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin İngiltere’de aldığı savaş eğitimiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.Valeriy, eğitim kampının dikenli tellerle çevrelendiğini kaydederek, “Şehre gitmemize izin vermiyorlardı. Kampın dışına çıkmamıza izin yoktu. Kampın dışına çıktığımız tek yer atış poligonuydu. Onu da uzmanların eşliğinde yapıyorduk” ifadesini kullandı.İngiliz yetkililerin, Ukraynalıların toplu halde firar etmesinden korktuğunu söyleyen eski asker, “Şehre bir gezi planlıyorduk. Artık şehrin ismini bile hatırlamıyorum. Ama sonuç olarak plan bozuldu. Çünkü kaybolabileceğimizden korkuyorlardı” dedi.2024 Ekim ayında, işe giderken yolda durdurulup zorla askerlik şubesine götürülen Valeriy, 400 kişilik bir grup içinde savaş eğitimi için İngiltere’ye gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kiev-rejimi-teror-saldirilarina-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093074254.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, eğitim, rusya, dikenli tel, firar
ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, eğitim, rusya, dikenli tel, firar

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker İngiltere’deki savaş eğitimini anlattı: ‘Dikenli teller’

08:54 27.01.2025 (güncellendi: 09:00 27.01.2025)
© AFP 2023 / DAVID MCNEWDikenli Tel
Dikenli Tel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AFP 2023 / DAVID MCNEW
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Rusya’ya kaçan eski Ukraynalı asker, İngiltere’de savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlerin bulunduğu yerin kaçmasınlar diye dikenli telle çevirili olduğunu belirtti.
Güvenlik nedeniyle soyadının açıklanmasını istemeyen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin İngiltere’de aldığı savaş eğitimiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.
Valeriy, eğitim kampının dikenli tellerle çevrelendiğini kaydederek, “Şehre gitmemize izin vermiyorlardı. Kampın dışına çıkmamıza izin yoktu. Kampın dışına çıktığımız tek yer atış poligonuydu. Onu da uzmanların eşliğinde yapıyorduk” ifadesini kullandı.
İngiliz yetkililerin, Ukraynalıların toplu halde firar etmesinden korktuğunu söyleyen eski asker, “Şehre bir gezi planlıyorduk. Artık şehrin ismini bile hatırlamıyorum. Ama sonuç olarak plan bozuldu. Çünkü kaybolabileceğimizden korkuyorlardı” dedi.
2024 Ekim ayında, işe giderken yolda durdurulup zorla askerlik şubesine götürülen Valeriy, 400 kişilik bir grup içinde savaş eğitimi için İngiltere’ye gönderilmişti.
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