https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker İngiltere’deki savaş eğitimini anlattı: ‘Dikenli teller’

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker İngiltere’deki savaş eğitimini anlattı: ‘Dikenli teller’

Sputnik Türkiye

Rusya’ya kaçan eski Ukraynalı asker, İngiltere’de savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlerin bulunduğu yerin kaçmasınlar diye dikenli telle çevirili olduğunu... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T08:54+0300

2025-01-27T08:54+0300

2025-01-27T09:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ingiltere

eğitim

rusya

dikenli tel

firar

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Güvenlik nedeniyle soyadının açıklanmasını istemeyen Valeriy Fedoroviç S, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin İngiltere’de aldığı savaş eğitimiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.Valeriy, eğitim kampının dikenli tellerle çevrelendiğini kaydederek, “Şehre gitmemize izin vermiyorlardı. Kampın dışına çıkmamıza izin yoktu. Kampın dışına çıktığımız tek yer atış poligonuydu. Onu da uzmanların eşliğinde yapıyorduk” ifadesini kullandı.İngiliz yetkililerin, Ukraynalıların toplu halde firar etmesinden korktuğunu söyleyen eski asker, “Şehre bir gezi planlıyorduk. Artık şehrin ismini bile hatırlamıyorum. Ama sonuç olarak plan bozuldu. Çünkü kaybolabileceğimizden korkuyorlardı” dedi.2024 Ekim ayında, işe giderken yolda durdurulup zorla askerlik şubesine götürülen Valeriy, 400 kişilik bir grup içinde savaş eğitimi için İngiltere’ye gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kiev-rejimi-teror-saldirilarina-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093074254.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, eğitim, rusya, dikenli tel, firar