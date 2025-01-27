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Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a: 'Hadi canım babam görecek günler var daha'
Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a: 'Hadi canım babam görecek günler var daha'
Sputnik Türkiye
Hastanede tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı babasına 'Görecek günler var daha' diyerek seslendi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:11+0300
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yaşam
edip akbayram
türkü akbayram
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Usta müzisyen Edip Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kızı Türkü Akbayram sosyal medyasından babasına seslenerek, "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi. Akbayram'ın mesajına usta sanatçının hayranlarından da destek yağdı. 9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği öğrenilmişti.Gökyüzüne bakıp diliyorum kiEdip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına seslenerek, şu ifadeleri kullandı: Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha."
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türkü akbayram, edip akbayram

Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a: 'Hadi canım babam görecek günler var daha'

11:11 27.01.2025
© AAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Hastanede tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı babasına 'Görecek günler var daha' diyerek seslendi.
Usta müzisyen Edip Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kızı Türkü Akbayram sosyal medyasından babasına seslenerek, "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi. Akbayram'ın mesajına usta sanatçının hayranlarından da destek yağdı.
9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği öğrenilmişti.

Gökyüzüne bakıp diliyorum ki

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına seslenerek, şu ifadeleri kullandı: Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha."
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
YAŞAM
Yoğun bakımdaki sanatçı Edip Akbayram ameliyat edildi
10 Ocak, 14:17
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