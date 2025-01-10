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Entübe edilen Edip Akbayram'ın sağlık durumunda son gelişme
Entübe edilen Edip Akbayram'ın sağlık durumunda son gelişme
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen sanatçının tedavisi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:17+0300
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yaşam
edip akbayram
yoğun bakım
entübe
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği kaza sonucu iç kanama şüphesiyle dün hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçı, entübe edildi. Akbayram’ın bugün iç kanama nedeniyle ameliyat edilme ihtimali olduğu bildirildi.Edip Akbayram'ın sağlık durumuGeçtiğimiz hafta zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Edip Akbayram, evine döndükten sonra dün sabah yatağından düşerek iç kanama geçirdi. ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Aldırma Gönül’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Usta sanatçının ailesinden açıklamaSanatçının sağlık durumu hakkında ailesi tarafından dün ortak bir açıklama yapıldı. Kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve eşi Ayten Akbayram, Edip Akbayram’ın tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:“Zatürre sonrası taburcu olan babamızı, bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı ve tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umut ediyoruz. Babamız, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor. Sağlık durumundaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz.”
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edip akbayram, yoğun bakım, entübe
edip akbayram, yoğun bakım, entübe

Entübe edilen Edip Akbayram'ın sağlık durumunda son gelişme

14:17 10.01.2025
© DHAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© DHA
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Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen sanatçının tedavisi sürüyor. Akbayram’ın bugün ameliyat edilebileceği öğrenildi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği kaza sonucu iç kanama şüphesiyle dün hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçı, entübe edildi. Akbayram’ın bugün iç kanama nedeniyle ameliyat edilme ihtimali olduğu bildirildi.

Edip Akbayram'ın sağlık durumu

Geçtiğimiz hafta zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören ve taburcu olan Edip Akbayram, evine döndükten sonra dün sabah yatağından düşerek iç kanama geçirdi. ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Aldırma Gönül’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Usta sanatçının ailesinden açıklama

Sanatçının sağlık durumu hakkında ailesi tarafından dün ortak bir açıklama yapıldı. Kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve eşi Ayten Akbayram, Edip Akbayram’ın tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:
“Zatürre sonrası taburcu olan babamızı, bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı ve tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umut ediyoruz. Babamız, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor. Sağlık durumundaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz.”
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