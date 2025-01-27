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Silivri Kaymakamlığı duyurdu: İhbar üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde gösteri yapmak yasaklandı
Silivri Kaymakamlığı duyurdu: İhbar üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde gösteri yapmak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Silivri Kaymakamlığı'nın duyurduğuna göre, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde toplantı ve gösteri yapmak yasaklandı. Kaymakamlık 25 Ocak-28 Şubat tarihleri... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemlerin önlenmesi için yeni bir karar aldığını duyurdu.Kaymakamlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 'kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde' alınan ihbarlar üzerine, bir dizi tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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marmara ceza infaz kurumu, gösteri, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, izinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı
marmara ceza infaz kurumu, gösteri, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, toplu gösteri yasağı, izinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı

Silivri Kaymakamlığı duyurdu: İhbar üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde gösteri yapmak yasaklandı

23:57 27.01.2025
© AA / İrem DemirMarmara Ceza İnfaz Kurumu
Marmara Ceza İnfaz Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / İrem Demir
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Silivri Kaymakamlığı'nın duyurduğuna göre, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde toplantı ve gösteri yapmak yasaklandı. Kaymakamlık 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.
Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemlerin önlenmesi için yeni bir karar aldığını duyurdu.
Kaymakamlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 'kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde' alınan ihbarlar üzerine, bir dizi tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde, cezaevi kampüsü tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden, bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür."
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