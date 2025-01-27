https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/selena-gomez-aglayarak-video-paylasti-tepkiler-uzerine-paylasimini-sildi-1093111062.html

Selena Gomez ağlayarak video paylaştı: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Selena Gomez ağlayarak video paylaştı: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik politikaları sebebiyle ağladığı bir video paylaştı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T22:53+0300

2025-01-27T22:53+0300

2025-01-27T22:53+0300

yaşam

selena gomez

meksika

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093110907_0:355:829:821_1920x0_80_0_0_9a41fc75b338f3bd9f98112297f23353.jpg

Selena Gomez, Donald Trump'ın ABD'nin güney sınırında acil durum ilan ederek silahlı asker konuşlandırması, sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması ve daha ilk gününden göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiği bir video paylaşmıştı. Selena videoda "Sadece özür dilemek istiyorum, Meksika. Halkımı, özellikle de çocukları hedef alıyorlar. Bunu yapma biçimleri yanlış, tek istedikleri aileleri için daha iyi bir hayat olmasına rağmen onlara suçlu gibi davranıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Kısa sürede viral hale gelen video silindi. Videonun silinmesinin ardından ise "Görünüşe göre insanlara karşı empatiyle yaklaşmak doğru bir şey değil" mesajı paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selena gomez, meksika, abd, donald trump