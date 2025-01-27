https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/selena-gomez-aglayarak-video-paylasti-tepkiler-uzerine-paylasimini-sildi-1093111062.html
Selena Gomez ağlayarak video paylaştı: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi
Selena Gomez ağlayarak video paylaştı: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik politikaları sebebiyle ağladığı bir video paylaştı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T22:53+0300
2025-01-27T22:53+0300
2025-01-27T22:53+0300
yaşam
selena gomez
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abd
donald trump
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Selena Gomez, Donald Trump'ın ABD'nin güney sınırında acil durum ilan ederek silahlı asker konuşlandırması, sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması ve daha ilk gününden göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiği bir video paylaşmıştı. Selena videoda "Sadece özür dilemek istiyorum, Meksika. Halkımı, özellikle de çocukları hedef alıyorlar. Bunu yapma biçimleri yanlış, tek istedikleri aileleri için daha iyi bir hayat olmasına rağmen onlara suçlu gibi davranıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Kısa sürede viral hale gelen video silindi. Videonun silinmesinin ardından ise "Görünüşe göre insanlara karşı empatiyle yaklaşmak doğru bir şey değil" mesajı paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html
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selena gomez, meksika, abd, donald trump
Selena Gomez ağlayarak video paylaştı: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik politikaları sebebiyle ağladığı bir video paylaştı.
Selena Gomez, Donald Trump'ın ABD'nin güney sınırında acil durum ilan ederek silahlı asker konuşlandırması, sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması ve daha ilk gününden göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiği bir video paylaşmıştı.
Selena videoda "Sadece özür dilemek istiyorum, Meksika. Halkımı, özellikle de çocukları hedef alıyorlar. Bunu yapma biçimleri yanlış, tek istedikleri aileleri için daha iyi bir hayat olmasına rağmen onlara suçlu gibi davranıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Kısa sürede viral hale gelen video silindi. Videonun silinmesinin ardından ise "Görünüşe göre insanlara karşı empatiyle yaklaşmak doğru bir şey değil" mesajı paylaşıldı.