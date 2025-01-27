https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/sanliurfada-aile-faciasi-iki-kizini-olduren-anne-intihar-etti-1093100355.html
Şanlıurfa'da aile faciası: İki kızını öldüren anne intihar etti
Şanlıurfa'da aile faciası: İki kızını öldüren anne intihar etti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T16:57+0300
2025-01-27T16:57+0300
2025-01-27T16:57+0300
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şanlıurfa valiliği
intihar
cinayet
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Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, önce iki kızını sonra kendini öldürdü. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-adli-dosyalari--tum-turkiye-delil-takip-etti-durusma-izledi-kim-ifadesinde-ne-dedi-asli-ne-1090767648.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, intihar, cinayet
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, intihar, cinayet
Şanlıurfa'da aile faciası: İki kızını öldüren anne intihar etti
Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti.
Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, önce iki kızını sonra kendini öldürdü. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlattı.