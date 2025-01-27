https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/sanliurfada-aile-faciasi-iki-kizini-olduren-anne-intihar-etti-1093100355.html

Şanlıurfa'da aile faciası: İki kızını öldüren anne intihar etti

Şanlıurfa'da aile faciası: İki kızını öldüren anne intihar etti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T16:57+0300

2025-01-27T16:57+0300

2025-01-27T16:57+0300

türkiye

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

intihar

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093100026_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5f125a85beb49ce9c85bd132c23fb6b3.jpg

Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, önce iki kızını sonra kendini öldürdü. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-adli-dosyalari--tum-turkiye-delil-takip-etti-durusma-izledi-kim-ifadesinde-ne-dedi-asli-ne-1090767648.html

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, intihar, cinayet