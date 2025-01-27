https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/saglik-bakanligindan-aile-hekimlerine-yonelik-aciklama-yuzde-50-indirimli-olacak-1093109254.html
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik açıklama: Yüzde 50 indirimli olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik açıklama: Yüzde 50 indirimli olacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı aile hekimleri tarafından muayene edilip, hastanelere yönlendirilen hastalardan muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olarak alınacağını... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T20:36+0300
2025-01-27T20:36+0300
2025-01-27T20:39+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
hasta
hastane
aile hekimliği
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Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.Bakanlıktan, aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine yönelik başlatılan yeni uygulama kapsamında alınacak muayene katılım payı ücretine ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/boludaki-yangina-iliskin-son-tutuklanan-isimlerin-ifadelerine-ulasildi-dilekce-geldiginde-benim-1093108083.html
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hasta, hastane, aile hekimliği
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hasta, hastane, aile hekimliği
Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik açıklama: Yüzde 50 indirimli olacak
20:36 27.01.2025 (güncellendi: 20:39 27.01.2025)
Sağlık Bakanlığı aile hekimleri tarafından muayene edilip, hastanelere yönlendirilen hastalardan muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olarak alınacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.
Bakanlıktan, aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine yönelik başlatılan yeni uygulama kapsamında alınacak muayene katılım payı ücretine ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. İndirimli katkı payı sistemi, MHRS'ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. Aile hekimlerimiz, halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında Bakanlığımız, söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır."