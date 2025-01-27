Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik açıklama: Yüzde 50 indirimli olacak

"Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. ⁠İndirimli katkı payı sistemi, MHRS'ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. Aile hekimlerimiz, halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında Bakanlığımız, söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır."