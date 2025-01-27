https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kiev-rejimi-teror-saldirilarina-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093074254.html

Kiev rejimi terör saldırılarına devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Kiev rejimi terör saldırılarına devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T07:29+0300

2025-01-27T07:29+0300

2025-01-27T07:45+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna sınırında ve iç kesimlerde yer alan beş bölgede 32 Ukrayna İHA’sı vurdu.Hava hedeflerinin 15’i Voronej Bölgesi’nde imha edilirken Belgorod’da 11, Kursk’ta 4, Oryol ve Tver bölgelerinde de birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abdden-tarihi-karar-tum-dis-yardimlar-durduruldu-yeni-stratejileri-ne-olacak-1093074076.html

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