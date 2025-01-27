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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kiev-rejimi-teror-saldirilarina-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093074254.html
Kiev rejimi terör saldırılarına devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Kiev rejimi terör saldırılarına devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:29+0300
2025-01-27T07:45+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna sınırında ve iç kesimlerde yer alan beş bölgede 32 Ukrayna İHA’sı vurdu.Hava hedeflerinin 15’i Voronej Bölgesi’nde imha edilirken Belgorod’da 11, Kursk’ta 4, Oryol ve Tver bölgelerinde de birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abdden-tarihi-karar-tum-dis-yardimlar-durduruldu-yeni-stratejileri-ne-olacak-1093074076.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, belgorod, kursk, oryol, tver
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, belgorod, kursk, oryol, tver

Kiev rejimi terör saldırılarına devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:29 27.01.2025 (güncellendi: 07:45 27.01.2025)
© Sputnik / Сергей АверинRusya hava savunma sistemi Strela 10
Rusya hava savunma sistemi Strela 10 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin beş bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna sınırında ve iç kesimlerde yer alan beş bölgede 32 Ukrayna İHA’sı vurdu.
Hava hedeflerinin 15’i Voronej Bölgesi’nde imha edilirken Belgorod’da 11, Kursk’ta 4, Oryol ve Tver bölgelerinde de birer İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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