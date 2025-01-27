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Rusya, Auschwitz'deki katliama ilişkin yeni belgeleri yayınladı
Rusya, Auschwitz'deki katliama ilişkin yeni belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Auschwitz toplama kampında masum mahkûmlara yönelik işlenen acımasız işkence ve vahşi cinayetlerin ayrıntılarını içeren... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:30+0300
2025-01-27T12:26+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
arşiv
nazi almanyası
auschwitz
polonya
heinrich himmler
sovyetler birliği
toplama kampı
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Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan mahkumlarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz mahkumlarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.Toplama kampı, 1939’da SS Şefi Heinrich Himmler'in emriyle, başlarda Polonyalı siyasi tutuklular için bir gözaltı yeri olarak kurulmuştu. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasının ardından Sovyet savaş esirleri de buraya yerleştirilmişti.Hitlercilerin ‘emek kampı’ dediği ve kapısına alaycı ‘Arbeit macht frei’ (Çalışmak özgürleştirir) tabelasını astığı Auschwitz’e Avrupa ülkelerinden getirilen Yahudilerin, dayanılmaz çalışma koşulları ve yetersiz gıda nedeniyle ölmesi planlanıyordu.Naziler, tasarruf amacıyla mahkumların toplu imhasının ana aracı olarak gaz odalarını kullandı. Boğulan mahkumların cesetlerini yakmak için özel olarak inşa edilen krematoryumun 52 fırını 24 saat çalışıyordu. Ancak krematoryum, fiziksel durumları nedeniyle Nazi Almanya’sı yararına kölelik için uygun olmadığına karar verilen çocukların, yaşlıların, kadınların ve engellilerin tüm cesetlerini yakacak kapasitede değildi.Auschwitz toplama kampının varlığı sırasında, en az 4 milyon masum insanın Naziler tarafından acımasızca yok edildiği düşünülüyor.FSB’nin kaydettiği göre, Sovyet askeri karşı istihbarat teşkilatı Smerş, Auschwitz ele geçirilmeden çok önce, toplama kampı yönetimi ve Nazilerle işbirliği yapmayı kabul eden mahkumlar tarafından işlenen suçların kanıtlarını toplamaya ve belgelemeye başladı.Kamp ele geçirildikten sonra, Sovyetler Birliği’nde kurulan bir komisyonun talimatıyla, Şubat-Nisan 1945 döneminde, Nazilerin işlediği vahşete ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapıldı. Aynı zamanda, Smerş mensupları da Nazi cellatlarını aramaya ve tanıkların ifadelerini toplamaya başladı.Sovyet istihbaratçılar çok kısa süre içinde, Auschwitz'de Naziler tarafından işlenen iğrenç suçlara ilişkin kapsamlı deliller topladı.Smerş’in tutukladığı Auschwitz gardiyanlarından biri de Józef Piecka’ydı. 1939’da Almanlar tarafından esir alınmadan önce Polonya ordusunda görev yapan Piecka, iki ay sonra serbest bırakılarak Alman vatandaşlığına geçti. 1940 yılında, Alman ordusunda hizmet etmekten kaçındığı için üç yıllığına toplama kampına gönderilen Polonyalı, burada hızla ‘kariyer’ yaparak bir nakliye ekibinin gardiyanlığına yükseldi. 1943 yılında ceza süresi biten Piecka toplama kampından çıktı.FSB, Nazi işbirlikçisinin ifadelerini içeren metni paylaştı. Pecka, 12 Temmuz 1945 tarihli sorguda şu ifadeleri kullandı:Polonyalı Nazi suçlusu, 17 Mayıs 1946’da verdiği ifadede de şunu dedi:Hitlercilerin ve işbirlikçilerinin kamptaki esirlere karşı acımasızca kötü muamelelerde bulunduğunu, onları ağır işlerde çalıştırdığını, dövdüğünü ve öldürdüğünü, böylece masum insanların yok edilmesinde aktif rol aldığını söyleyen Piecka, Auschwitz'de aralarında Polonyalılar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransızlar, Çekler, Belçikalılar, Norveçliler ve diğerlerinin bulunduğu masum insanların katledildiğini itiraf ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukrayna-komutan-fransada-egitilen-ukraynali-askerlerin-savasa-hazir-olma-durumu-kagit-uzerinde-1093080294.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arşiv, nazi almanyası, auschwitz, polonya, heinrich himmler, sovyetler birliği, toplama kampı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arşiv, nazi almanyası, auschwitz, polonya, heinrich himmler, sovyetler birliği, toplama kampı

Rusya, Auschwitz'deki katliama ilişkin yeni belgeleri yayınladı

12:30 27.01.2025
© Sputnik / B. Borisov / Multimedya arşivine gidinAuschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 78. yıldönümü
Auschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 78. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Auschwitz toplama kampında masum mahkûmlara yönelik işlenen acımasız işkence ve vahşi cinayetlerin ayrıntılarını içeren yeni arşiv belgelerini yayınladı.
Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan mahkumlarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz mahkumlarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.
Toplama kampı, 1939’da SS Şefi Heinrich Himmler'in emriyle, başlarda Polonyalı siyasi tutuklular için bir gözaltı yeri olarak kurulmuştu. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasının ardından Sovyet savaş esirleri de buraya yerleştirilmişti.
Hitlercilerin ‘emek kampı’ dediği ve kapısına alaycı ‘Arbeit macht frei’ (Çalışmak özgürleştirir) tabelasını astığı Auschwitz’e Avrupa ülkelerinden getirilen Yahudilerin, dayanılmaz çalışma koşulları ve yetersiz gıda nedeniyle ölmesi planlanıyordu.
Naziler, tasarruf amacıyla mahkumların toplu imhasının ana aracı olarak gaz odalarını kullandı. Boğulan mahkumların cesetlerini yakmak için özel olarak inşa edilen krematoryumun 52 fırını 24 saat çalışıyordu. Ancak krematoryum, fiziksel durumları nedeniyle Nazi Almanya’sı yararına kölelik için uygun olmadığına karar verilen çocukların, yaşlıların, kadınların ve engellilerin tüm cesetlerini yakacak kapasitede değildi.
Auschwitz toplama kampının varlığı sırasında, en az 4 milyon masum insanın Naziler tarafından acımasızca yok edildiği düşünülüyor.
FSB’nin kaydettiği göre, Sovyet askeri karşı istihbarat teşkilatı Smerş, Auschwitz ele geçirilmeden çok önce, toplama kampı yönetimi ve Nazilerle işbirliği yapmayı kabul eden mahkumlar tarafından işlenen suçların kanıtlarını toplamaya ve belgelemeye başladı.
Kamp ele geçirildikten sonra, Sovyetler Birliği’nde kurulan bir komisyonun talimatıyla, Şubat-Nisan 1945 döneminde, Nazilerin işlediği vahşete ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapıldı. Aynı zamanda, Smerş mensupları da Nazi cellatlarını aramaya ve tanıkların ifadelerini toplamaya başladı.
Sovyet istihbaratçılar çok kısa süre içinde, Auschwitz'de Naziler tarafından işlenen iğrenç suçlara ilişkin kapsamlı deliller topladı.
Smerş’in tutukladığı Auschwitz gardiyanlarından biri de Józef Piecka’ydı. 1939’da Almanlar tarafından esir alınmadan önce Polonya ordusunda görev yapan Piecka, iki ay sonra serbest bırakılarak Alman vatandaşlığına geçti. 1940 yılında, Alman ordusunda hizmet etmekten kaçındığı için üç yıllığına toplama kampına gönderilen Polonyalı, burada hızla ‘kariyer’ yaparak bir nakliye ekibinin gardiyanlığına yükseldi. 1943 yılında ceza süresi biten Piecka toplama kampından çıktı.
FSB, Nazi işbirlikçisinin ifadelerini içeren metni paylaştı. Pecka, 12 Temmuz 1945 tarihli sorguda şu ifadeleri kullandı:
Kamptan kaçma fırsatım oldu ama bunu yapmadım çünkü bir gardiyan olarak kamp hayatının zorluklarını yaşamadığım için kaçmayı gerekli bulmadım. Aksine, orada iyi bir hayatım vardı. Mahkumların şefi ve efendisiydim.
Polonyalı Nazi suçlusu, 17 Mayıs 1946’da verdiği ifadede de şunu dedi:
Bir gardiyan olarak, mahkumların yaptığı tüm işlere günlük olarak eşlik ettim ve bir sopayla silahlanmış olarak, yavaş ve isteksiz çalışmaları nedeniyle onları sistematik olarak dövdüm... Her gece grubum tek başına krematoryuma 100 ilâ 500 arasında ceset getirdi.
Hitlercilerin ve işbirlikçilerinin kamptaki esirlere karşı acımasızca kötü muamelelerde bulunduğunu, onları ağır işlerde çalıştırdığını, dövdüğünü ve öldürdüğünü, böylece masum insanların yok edilmesinde aktif rol aldığını söyleyen Piecka, Auschwitz'de aralarında Polonyalılar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransızlar, Çekler, Belçikalılar, Norveçliler ve diğerlerinin bulunduğu masum insanların katledildiğini itiraf ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kamptaki bu insanların imhası, özel hücrelerde gaz verilerek, kurşuna dizilerek, asılarak, enjeksiyonla öldürülerek ve her türlü kötü muamele yapılarak hayata geçirildi.
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