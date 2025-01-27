https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-auschwitzdeki-katliama-iliskin-yeni-belgeleri-yayinladi-1093084948.html

Rusya, Auschwitz'deki katliama ilişkin yeni belgeleri yayınladı

Rusya, Auschwitz'deki katliama ilişkin yeni belgeleri yayınladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Auschwitz toplama kampında masum mahkûmlara yönelik işlenen acımasız işkence ve vahşi cinayetlerin ayrıntılarını içeren... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T12:30+0300

2025-01-27T12:30+0300

2025-01-27T12:26+0300

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toplama kampı

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Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan mahkumlarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz mahkumlarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.Toplama kampı, 1939’da SS Şefi Heinrich Himmler'in emriyle, başlarda Polonyalı siyasi tutuklular için bir gözaltı yeri olarak kurulmuştu. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasının ardından Sovyet savaş esirleri de buraya yerleştirilmişti.Hitlercilerin ‘emek kampı’ dediği ve kapısına alaycı ‘Arbeit macht frei’ (Çalışmak özgürleştirir) tabelasını astığı Auschwitz’e Avrupa ülkelerinden getirilen Yahudilerin, dayanılmaz çalışma koşulları ve yetersiz gıda nedeniyle ölmesi planlanıyordu.Naziler, tasarruf amacıyla mahkumların toplu imhasının ana aracı olarak gaz odalarını kullandı. Boğulan mahkumların cesetlerini yakmak için özel olarak inşa edilen krematoryumun 52 fırını 24 saat çalışıyordu. Ancak krematoryum, fiziksel durumları nedeniyle Nazi Almanya’sı yararına kölelik için uygun olmadığına karar verilen çocukların, yaşlıların, kadınların ve engellilerin tüm cesetlerini yakacak kapasitede değildi.Auschwitz toplama kampının varlığı sırasında, en az 4 milyon masum insanın Naziler tarafından acımasızca yok edildiği düşünülüyor.FSB’nin kaydettiği göre, Sovyet askeri karşı istihbarat teşkilatı Smerş, Auschwitz ele geçirilmeden çok önce, toplama kampı yönetimi ve Nazilerle işbirliği yapmayı kabul eden mahkumlar tarafından işlenen suçların kanıtlarını toplamaya ve belgelemeye başladı.Kamp ele geçirildikten sonra, Sovyetler Birliği’nde kurulan bir komisyonun talimatıyla, Şubat-Nisan 1945 döneminde, Nazilerin işlediği vahşete ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapıldı. Aynı zamanda, Smerş mensupları da Nazi cellatlarını aramaya ve tanıkların ifadelerini toplamaya başladı.Sovyet istihbaratçılar çok kısa süre içinde, Auschwitz'de Naziler tarafından işlenen iğrenç suçlara ilişkin kapsamlı deliller topladı.Smerş’in tutukladığı Auschwitz gardiyanlarından biri de Józef Piecka’ydı. 1939’da Almanlar tarafından esir alınmadan önce Polonya ordusunda görev yapan Piecka, iki ay sonra serbest bırakılarak Alman vatandaşlığına geçti. 1940 yılında, Alman ordusunda hizmet etmekten kaçındığı için üç yıllığına toplama kampına gönderilen Polonyalı, burada hızla ‘kariyer’ yaparak bir nakliye ekibinin gardiyanlığına yükseldi. 1943 yılında ceza süresi biten Piecka toplama kampından çıktı.FSB, Nazi işbirlikçisinin ifadelerini içeren metni paylaştı. Pecka, 12 Temmuz 1945 tarihli sorguda şu ifadeleri kullandı:Polonyalı Nazi suçlusu, 17 Mayıs 1946’da verdiği ifadede de şunu dedi:Hitlercilerin ve işbirlikçilerinin kamptaki esirlere karşı acımasızca kötü muamelelerde bulunduğunu, onları ağır işlerde çalıştırdığını, dövdüğünü ve öldürdüğünü, böylece masum insanların yok edilmesinde aktif rol aldığını söyleyen Piecka, Auschwitz'de aralarında Polonyalılar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransızlar, Çekler, Belçikalılar, Norveçliler ve diğerlerinin bulunduğu masum insanların katledildiğini itiraf ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukrayna-komutan-fransada-egitilen-ukraynali-askerlerin-savasa-hazir-olma-durumu-kagit-uzerinde-1093080294.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arşiv, nazi almanyası, auschwitz, polonya, heinrich himmler, sovyetler birliği, toplama kampı