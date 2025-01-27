https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rus-disisleri-vatandaslarina-kongoya-seyahat-etmekten-kacinmalarini-onerdi-1093110334.html
Rus Dışişleri, vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekten kaçınmalarını önerdi
Rus Dışişleri, vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekten kaçınmalarını önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne seyahat etmekten kaçınmalarını önerdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T22:06+0300
2025-01-27T22:06+0300
2025-01-27T22:25+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) doğusunda artan gerilimden endişe duyduğuna dikkat çekilerek, Rus vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları önerisinde bulunuldu.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda, başta sivil halkın kurbanı olduğu giderek artan gerginlikten endişe duyduğunu ifade ediyor. Moskova, çatışmaların derhal durdurulması ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Ülkede meydana gelen olaylarda Rus vatandaşlarının zarar görmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekten kaçınmalarını, Kuzey Kivu eyaletinde bulunanların ise ilk fırsatta bölgeyi terk etmelerini tavsiye ediyor" uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca Rusya’nın M23 grubu (23 Mart Hareketi) tarafından BM Demokratik Kongo Cumhuriyeti İstikrar Misyonu’na (MONUSCO) düzenlenen saldırıları kınadığı, Güney Afrika ve Uruguay’dan hayatını kaybeden barış gücü mensuplarının ailelerine derin taziyelerini ilettiği vurgulandı.Ne olmuştu?KDC’nin doğusunda son haftalarda stratejik öneme sahip birçok bölgenin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.KDC, Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetti. Geçmişte de iki ülke arasında gerilim yaşanmış, KDC Ekim 2022’de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etmiş, Ruanda ise Ocak 2023’te KDC’nin savaş uçağını vurmuştu.Yaşananlar sonrası iki ülke savaş eşiğine gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/iki-ulke-savas-esigine-gelmisti-kongo-isyancilara-destek-sebebiyle-ruandadaki-diplomatlarini-geri-1093063765.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, uyarı, seyahat, kuzey kivu, güney afrika, uruguay
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, uyarı, seyahat, kuzey kivu, güney afrika, uruguay
Rus Dışişleri, vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekten kaçınmalarını önerdi
22:06 27.01.2025 (güncellendi: 22:25 27.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne seyahat etmekten kaçınmalarını önerdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) doğusunda artan gerilimden endişe duyduğuna dikkat çekilerek, Rus vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları önerisinde bulunuldu.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda, başta sivil halkın kurbanı olduğu giderek artan gerginlikten endişe duyduğunu ifade ediyor. Moskova, çatışmaların derhal durdurulması ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Ülkede meydana gelen olaylarda Rus vatandaşlarının zarar görmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat etmekten kaçınmalarını, Kuzey Kivu eyaletinde bulunanların ise ilk fırsatta bölgeyi terk etmelerini tavsiye ediyor" uyarısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Rusya’nın M23 grubu (23 Mart Hareketi) tarafından BM Demokratik Kongo Cumhuriyeti İstikrar Misyonu’na (MONUSCO) düzenlenen saldırıları kınadığı, Güney Afrika ve Uruguay’dan hayatını kaybeden barış gücü mensuplarının ailelerine derin taziyelerini ilettiği vurgulandı.
KDC’nin doğusunda son haftalarda stratejik öneme sahip birçok bölgenin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.
KDC, Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetti. Geçmişte de iki ülke arasında gerilim yaşanmış, KDC Ekim 2022’de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etmiş, Ruanda ise Ocak 2023’te KDC’nin savaş uçağını vurmuştu.
Yaşananlar sonrası iki ülke savaş eşiğine gelmişti.