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Rus Dış İstihbaratı: Batı, ülke liderlerinin Zafer Bayramı kutlamalarına katılımını engellemek istiyor
Rus Dış İstihbaratı: Batı, ülke liderlerinin Zafer Bayramı kutlamalarına katılımını engellemek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Batı’nın 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Moskova’da düzenlenecek... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, “Bazı Batı ülkelerinin, uluslararası ve yabancı liderlerin Büyük Zafer kutlama törenine katılımını engellemeye yönelik girişimlerine tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin, bu planın başarılı olmasının Rusya’yı tam izole etme politikasında büyük rol oynayacağını bildiğini kaydeden Narışkin, Zafer Bayramı kutlamalarını bozma girişimlerinin bu ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve istihbarat kuruluşlarının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekerek şunu dedi:'Tarihi tahrif etmeye çalışıyorlar'Başta Polonya, Almanya ve ABD olmak üzere bazı ülkelerde, İkinci Dünya Savaşı tarihini tahrif etme girişimlerini önemli ölçüde yoğunlaştıran sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine dikkat çeken SVR Direktörü, şunu ekledi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralık ayındaki açıklamasında, Rusya'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına gelmek isteyen herkesi görmekten mutluluk duyacağını dile getirmişti. Başkan Yardımcısı Yury Uşakov geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada birçok ülke liderinin Moskova'daki etkinliğe davetiye aldığını bildirmişti.
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, yıldönümü, abd, almanya, polonya, zafer bayramı
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, yıldönümü, abd, almanya, polonya, zafer bayramı

Rus Dış İstihbaratı: Batı, ülke liderlerinin Zafer Bayramı kutlamalarına katılımını engellemek istiyor

08:28 27.01.2025 (güncellendi: 08:36 27.01.2025)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Batı’nın 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Moskova’da düzenlenecek kutlama etkinliklerine farklı ülkelerin liderlerinin katılımını engellemeye çalıştığını belirterek, “Başaramayacaklar” dedi.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, “Bazı Batı ülkelerinin, uluslararası ve yabancı liderlerin Büyük Zafer kutlama törenine katılımını engellemeye yönelik girişimlerine tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin, bu planın başarılı olmasının Rusya’yı tam izole etme politikasında büyük rol oynayacağını bildiğini kaydeden Narışkin, Zafer Bayramı kutlamalarını bozma girişimlerinin bu ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve istihbarat kuruluşlarının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekerek şunu dedi:
Ama, elbette, başarılı olamayacaklar.

'Tarihi tahrif etmeye çalışıyorlar'

Başta Polonya, Almanya ve ABD olmak üzere bazı ülkelerde, İkinci Dünya Savaşı tarihini tahrif etme girişimlerini önemli ölçüde yoğunlaştıran sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine dikkat çeken SVR Direktörü, şunu ekledi:
Bir yandan Nazilerin suçlarını aklamaya çalışırken, diğer yandan Kızıl Ordu'nun ve Sovyetler Birliği halklarının Nazi Almanya'sını yenmedeki belirleyici rolünü küçümsemeye çalışıyorlar. Ancak bu çabalar nafile.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralık ayındaki açıklamasında, Rusya'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü kutlamalarına gelmek isteyen herkesi görmekten mutluluk duyacağını dile getirmişti. Başkan Yardımcısı Yury Uşakov geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada birçok ülke liderinin Moskova'daki etkinliğe davetiye aldığını bildirmişti.
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