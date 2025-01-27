https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fenerbahce-bombayi-patlatti-anderson-talisca-bugun-istanbula-geliyor-1093071068.html

Fenerbahçe bombayı patlattı: 'Anderson Talisca bugün İstanbul’a geliyor'

Fenerbahçe bombayı patlattı: 'Anderson Talisca bugün İstanbul’a geliyor'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde transferde hız kesmiyor. Al Nassr’da forma giyen Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

anderson talisca

bahia

jose mourinho

acun ilıcalı

al nassr

instagram

fenerbahçe

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Milliyet'e göre Fenerbahçe, transferde bir bomba daha patlatarak Anderson Talisca ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı on numara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu için bugün Suudi Arabistan’a özel bir uçak gönderileceği ve Talisca’nın İstanbul’a geleceği aktarıldı.Mourinho ve yönetim hız kesmiyorFenerbahçe, transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Daha önce Diego Carlos ve Milan Skriniar transferlerini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, şimdi de Talisca’yı kadrosuna katıyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisinin alınacağı ve transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi.Talisca’dan sosyal medyada dikkat çeken hamleTransfer süreciyle ilgili Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Talisca, Instagram profilinde kum saati emojisi ekleyerek dikkatleri üzerine çekerken, spor salonunda yaptığı bireysel antrenman videosunu da yayınladı. Videoda, “İkinci evin görkemi birincininkinden daha büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı: Talisca Kendini Fenerbahçe’nin parçası olarak görüyorFenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transferle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Talisca’nın Kariyeri ve Performansı30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maçta 8 gol kaydetti. Daha önce Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande formalarını terleten Talisca, Al Nassr’a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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