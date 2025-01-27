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Putin'den Auschwitz mesajı: 'Tarihi hakikatın korunmasına bağlı kalanlara minnettarım'
Putin'den Auschwitz mesajı: 'Tarihi hakikatın korunmasına bağlı kalanlara minnettarım'
Sputnik Türkiye
Naziler tarafından kurulan Auschwitz toplama kampındaki tutsakların Sovyet askerleri tarafından kurtarılmasının 80. yıldönümünde bir mesaj paylaşan Putin... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T15:45+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, neo-Nazilerin rövanşizmine karşı mücadeleye ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlara ilişkin hakikatin korunmasına bağlılığı koruyanlara teşekkür etti.27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf gönderen Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" dedi.Rusya vatandaşlarının muzaffer neslin torunları ve halefleri olduğunu kaydeden Putin, "Nazi cellatları ve işbirlikçileri hakkında verilen hukuki ve ahlaki hükmün yeniden yazılmasına yönelik girişimlere ilkeli ve kararlı bir şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanların etnik, dilsel, manevi kimlik haklarını savunmak, Yahudi düşmanlığının, Rus düşmanlığının ve diğer ırkçı ideolojilerin yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapacağız" diye vurguladı.Özellikle Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde talep gören bu büyük ölçekli ve anlamlı çalışmaya canı gönülden katkıda bulunan, tarihi hakikati korumaya ve neo-Nazilerin rövanşizmine karşı mücadeleye kararlılıkla devam eden herkese içtenlikle teşekkür eden Rus lider, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz mahkumlarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etmişti. Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-polisi-gocmenlere-karsi-baskinlara-basladi-turkler-arasinda-huzursuzluk-olustu-1093088287.html
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auschwitz, sovyetler birliği, rostov, kızıl ordu, holokost, vladimir putin, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, rusya
auschwitz, sovyetler birliği, rostov, kızıl ordu, holokost, vladimir putin, uluslararası holokost kurbanlarını anma günü, rusya

Putin'den Auschwitz mesajı: 'Tarihi hakikatın korunmasına bağlı kalanlara minnettarım'

15:45 27.01.2025
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Naziler tarafından kurulan Auschwitz toplama kampındaki tutsakların Sovyet askerleri tarafından kurtarılmasının 80. yıldönümünde bir mesaj paylaşan Putin, tarihsel hakikate bağlı kalanlara duyduğu minnettarlığı ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, neo-Nazilerin rövanşizmine karşı mücadeleye ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlara ilişkin hakikatin korunmasına bağlılığı koruyanlara teşekkür etti.

27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf gönderen Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" dedi.

Rusya vatandaşlarının muzaffer neslin torunları ve halefleri olduğunu kaydeden Putin, "Nazi cellatları ve işbirlikçileri hakkında verilen hukuki ve ahlaki hükmün yeniden yazılmasına yönelik girişimlere ilkeli ve kararlı bir şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanların etnik, dilsel, manevi kimlik haklarını savunmak, Yahudi düşmanlığının, Rus düşmanlığının ve diğer ırkçı ideolojilerin yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapacağız" diye vurguladı.

Özellikle Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde talep gören bu büyük ölçekli ve anlamlı çalışmaya canı gönülden katkıda bulunan, tarihi hakikati korumaya ve neo-Nazilerin rövanşizmine karşı mücadeleye kararlılıkla devam eden herkese içtenlikle teşekkür eden Rus lider, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

Rus Yahudi cemaatinin, Uluslararası Holokost Anma Günü'ne vesilesiyle düzenlenen geleneksel anma etkinliklerinin organizatörlerinin hümanizm, uyum ve sivil barış değerlerini teşvik etmeye yönelik geniş kapsamlı faaliyetlerine devam edeceğini umuyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz mahkumlarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etmişti.

Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
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