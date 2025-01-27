https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/putin-leningrad-kusatmasinda-vefat-eden-agabeyinin-mezarina-cicek-birakti-holokosttan-bir-farki-yok-1093103548.html

Putin, Leningrad Kuşatması'nda vefat eden ağabeyinin mezarına çiçek bıraktı: 'Holokost'tan bir farkı yok'

Putin, Leningrad Kuşatması'nda vefat eden ağabeyinin mezarına çiçek bıraktı: 'Holokost'tan bir farkı yok'

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, 872 gün süren Leningrad kuşatması sırasında henüz çocuk yaşta hayatını kaybeden ağabeyinin St. Petersburg'da bulunan mezarını ziyaret... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:30+0300

2025-01-27T17:30+0300

2025-01-27T17:30+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle St. Petersburg şehrinin Nazi Alman ablukasını kırmasının 81. yıldönümü vesilesiyle bu kentteki anıt mezarları ziyaret etti.St. Petersburg'daki Piskarevskoye Anıt Mezarlığı'na giden Putin, Anavatan Anıtı'na çelenk koydu. Aynı kabristanda bulunan ağabeyi Viktor'un mezarını da ziyaret eden Putin, diz çöküp kırmızı gül buketi bırakarak dua etti.'Kuşatmanın Holokost ve ölüm kamplarından bir farkı yok'Rusya lideri, daha sonra Leningrad kuşatmasının kırılmasının 81. yıldönümü anısına düzenlenen 'Leningrad Zaferi' konserine giderek katılımcılara hitap etti.Putin, "Leningrad kuşatmasının Holokost, ölüm kampları, Nazi işbirlikçilerinin sivillere yönelik cezai eylemleri gibi korkunç insanlık suçları arasında yer aldığı kesinlikle aşikar. Kuşatma, 1 milyondan fazla insanın canına mal oldu" dedi.'Kuşatmanın kırılması Nazizmle mücadelede en önemli eşik'Leningrad kuşatmasının kaldırılmasını Nazizmle mücadelede en önemli kilometre taşı olarak niteleyen Putin, "Tüm ülkemiz için Leningrad Zaferi sonsuza kadar halkımızın yaşam, cesaret ve maneviyat şöleni, Nazizm'e karşı kahramanca mücadelenin en önemli eşik, düşmanın, Nazilerin yarattığı o ölüm ve halkları yok etme makinesinin ezici yenilgisine giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar tam 872 gün sürdü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/putinden-auschwitz-mesaji-tarihi-hakikatin-korunmasina-bagli-kalanlara-minnettarim-1093096989.html

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