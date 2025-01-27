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Rus lider Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile telefonda görüştü
Rus lider Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin ve Brezilyalı mevkidaşı da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin konuları... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T19:16+0300
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dünya
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kremlin
vladimir putin
brezilya
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lula da silva
telefon görüşmesi
işbirliği
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.Açıklamada, “Brezilya tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya ile Brezilya arasında siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Çeşitli düzeylerde temasların yapılması planlandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca BRICS dönem başkanlığının 2025 yılında Rusya’dan Brezilya’ya geçmesi ile ilgili olarak, örgütün faaliyetlerinin tüm kapsamlı gündemine ilişkin pozisyonların sıkı bir şekilde koordine edilmesi yönünde karşılıklı kararlılığın teyit edildiği kaydedildi.Liderlerin yeni Amerikan yönetiminin iktidara gelmesini de içerecek şekilde dünyadaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, bunun yanı sıra Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin konulara da değinildiği vurgulandı.
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rusya, kremlin, vladimir putin, brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, telefon görüşmesi, işbirliği, brezilya devlet başkanı
rusya, kremlin, vladimir putin, brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, telefon görüşmesi, işbirliği, brezilya devlet başkanı

Rus lider Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile telefonda görüştü

19:16 27.01.2025 (güncellendi: 19:31 27.01.2025)
© Sputnik / Михаил КлиментьевPutin telefonda
Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya lideri Putin ve Brezilyalı mevkidaşı da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.
Açıklamada, “Brezilya tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya ile Brezilya arasında siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Çeşitli düzeylerde temasların yapılması planlandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca BRICS dönem başkanlığının 2025 yılında Rusya’dan Brezilya’ya geçmesi ile ilgili olarak, örgütün faaliyetlerinin tüm kapsamlı gündemine ilişkin pozisyonların sıkı bir şekilde koordine edilmesi yönünde karşılıklı kararlılığın teyit edildiği kaydedildi.
Liderlerin yeni Amerikan yönetiminin iktidara gelmesini de içerecek şekilde dünyadaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, bunun yanı sıra Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin konulara da değinildiği vurgulandı.
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