https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/putin-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefonda-gorustu-1092919579.html
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi ve Suriye'deki durumu telefonda ele aldı. İkili ayrıca, Mısır'daki 'El-Dabaa'... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T02:45+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, İsrail- Hamas çatışması hakkında telefonda görüştü.Kremlin basın servisi, Putin ve Sisi arasındaki telefon görüşmesini "İsrail ile Hamas arasında yakın zamanda imzalanan anlaşma ışığında Filistin-İsrail çatışmasındaki durumu görüştüler" şeklinde bildirdi. Putin, Mısır ve diğer ülkelerin anlaşmalara katkı sağlama konusundaki arabuluculuk çabalarını yüksek takdirle değerlendirdi. Liderler ayrıca Suriye'deki gelişmeler ve ikili işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundular. Özellikle Mısır'daki 'El-Dabaa' nükleer santralinin inşası ve Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesinin kurulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini ele aldılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-baskonsoloslugundan-kartalkayadaki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1092918535.html
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ortadoğu, filistin, mısır, hamas, israil, kremlin
ortadoğu, filistin, mısır, hamas, israil, kremlin
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi ve Suriye'deki durumu telefonda ele aldı. İkili ayrıca, Mısır'daki 'El-Dabaa' nükleer santralinin inşası hakkında konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, İsrail- Hamas çatışması hakkında telefonda görüştü.
Kremlin basın servisi, Putin ve Sisi arasındaki telefon görüşmesini "İsrail ile Hamas arasında yakın zamanda imzalanan anlaşma ışığında Filistin-İsrail çatışmasındaki durumu görüştüler" şeklinde bildirdi.
Putin, Mısır ve diğer ülkelerin anlaşmalara katkı sağlama konusundaki arabuluculuk çabalarını yüksek takdirle değerlendirdi.
Liderler ayrıca Suriye'deki gelişmeler ve ikili işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundular. Özellikle Mısır'daki 'El-Dabaa' nükleer santralinin inşası ve Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesinin kurulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini ele aldılar.