https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/putin-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefonda-gorustu-1092919579.html

Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi ve Suriye'deki durumu telefonda ele aldı. İkili ayrıca, Mısır'daki 'El-Dabaa'... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T02:45+0300

2025-01-22T02:45+0300

2025-01-22T02:45+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, İsrail- Hamas çatışması hakkında telefonda görüştü.Kremlin basın servisi, Putin ve Sisi arasındaki telefon görüşmesini "İsrail ile Hamas arasında yakın zamanda imzalanan anlaşma ışığında Filistin-İsrail çatışmasındaki durumu görüştüler" şeklinde bildirdi. Putin, Mısır ve diğer ülkelerin anlaşmalara katkı sağlama konusundaki arabuluculuk çabalarını yüksek takdirle değerlendirdi. Liderler ayrıca Suriye'deki gelişmeler ve ikili işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundular. Özellikle Mısır'daki 'El-Dabaa' nükleer santralinin inşası ve Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesinin kurulması gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesini ele aldılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-baskonsoloslugundan-kartalkayadaki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1092918535.html

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