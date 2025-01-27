https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/on-binlerce-filistinlinin-guneyden-kuzeydeki-topraklarina-donusu-basladi-1093080779.html

On binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı

On binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı

Sputnik Türkiye

İsrail’in yerinden ettiği on binlerce Filistinli, güney bölgelerden Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden Gazze’nin... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T11:14+0300

2025-01-27T11:14+0300

2025-01-27T11:19+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

ortadoğu

kuzey gazze

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, on binlerce Filistinli Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı. Ayrıca anlaşmaya göre kuzeye Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) izin verildi.İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen on binlerce Filistinlinin taşıyabildikleri eşyalarla yürüyüşü kameralara yansırken, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada Filistinlilerin 27 Ocak Pazartesi günü yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetmişti.Araçların Selahaddin Caddesi üzerinden kontrol noktasını geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/lubnan-ile-israil-arasindaki-ateskes-18-subata-kadar-uzatildi-1093079440.html

israil

gazze

kuzey gazze

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israil, gazze, ortadoğu, kuzey gazze