https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/on-binlerce-filistinlinin-guneyden-kuzeydeki-topraklarina-donusu-basladi-1093080779.html
On binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı
On binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı
Sputnik Türkiye
İsrail’in yerinden ettiği on binlerce Filistinli, güney bölgelerden Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden Gazze’nin... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:14+0300
2025-01-27T11:14+0300
2025-01-27T11:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
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ortadoğu
kuzey gazze
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, on binlerce Filistinli Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı. Ayrıca anlaşmaya göre kuzeye Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) izin verildi.İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen on binlerce Filistinlinin taşıyabildikleri eşyalarla yürüyüşü kameralara yansırken, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada Filistinlilerin 27 Ocak Pazartesi günü yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetmişti.Araçların Selahaddin Caddesi üzerinden kontrol noktasını geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/lubnan-ile-israil-arasindaki-ateskes-18-subata-kadar-uzatildi-1093079440.html
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israil, gazze, ortadoğu, kuzey gazze
israil, gazze, ortadoğu, kuzey gazze
On binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başladı
11:14 27.01.2025 (güncellendi: 11:19 27.01.2025)
İsrail’in yerinden ettiği on binlerce Filistinli, güney bölgelerden Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmeye başladı. Anlaşmaya göre Salahaddin Caddesi üzerinden de dönüşler yapılacak.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, on binlerce Filistinli Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı. Ayrıca anlaşmaya göre kuzeye Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) izin verildi.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen on binlerce Filistinlinin taşıyabildikleri eşyalarla yürüyüşü kameralara yansırken, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada Filistinlilerin 27 Ocak Pazartesi günü yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetmişti.
Araçların Selahaddin Caddesi üzerinden kontrol noktasını geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini sözlerine eklemişti.