https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/lubnan-ile-israil-arasindaki-ateskes-18-subata-kadar-uzatildi-1093079440.html

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes, ABD'nin arabuluculuğuyla 18 Şubat 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-27T10:31+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

lübnan

ateşkes

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Lübnan ve İsrail arasında devam eden ateşkesin, ABD'nin arabuluculuğunda 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ABD, 7 Ekim'den beri İsrail hapishanelerinde tutulan Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için müzakerelere başlayacak" dedi.ABD tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin uzatılmasının bölgedeki istikrarı koruma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/lubnanlilar-ulkenin-guneyindeki-kasabalara-geri-donuyor-israilliler-ateskesten-sonra-evlerimizi-1093029188.html

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