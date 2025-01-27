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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/lubnan-ile-israil-arasindaki-ateskes-18-subata-kadar-uzatildi-1093079440.html
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes, ABD'nin arabuluculuğuyla 18 Şubat 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T10:31+0300
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israil- filistin çatışması
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Lübnan ve İsrail arasında devam eden ateşkesin, ABD'nin arabuluculuğunda 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ABD, 7 Ekim'den beri İsrail hapishanelerinde tutulan Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için müzakerelere başlayacak" dedi.ABD tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin uzatılmasının bölgedeki istikrarı koruma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/lubnanlilar-ulkenin-guneyindeki-kasabalara-geri-donuyor-israilliler-ateskesten-sonra-evlerimizi-1093029188.html
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abd, israil, lübnan, ateşkes
abd, israil, lübnan, ateşkes

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı

10:31 27.01.2025
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Dahiye'yi bombalıyor
İsrail, Dahiye'yi bombalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / Houssam Shbaro
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Beyaz Saray, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes, ABD'nin arabuluculuğuyla 18 Şubat 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Lübnan ve İsrail arasında devam eden ateşkesin, ABD'nin arabuluculuğunda 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan hükümetinin talebi üzerine, ABD, 7 Ekim'den beri İsrail hapishanelerinde tutulan Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için müzakerelere başlayacak" dedi.
ABD tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin uzatılmasının bölgedeki istikrarı koruma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.
Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
DÜNYA
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
24 Ocak, 19:19
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