https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/olay-olan-suclamalar-yoneltilmisti-zaman-asimi-adaleti-yendi-marilyn-manson-cinsel-istismar-1093093723.html

Olay olan suçlamalar yöneltilmişti, zaman aşımı adaleti 'yendi': Marilyn Manson cinsel istismar suçundan 'yırttı'

Olay olan suçlamalar yöneltilmişti, zaman aşımı adaleti 'yendi': Marilyn Manson cinsel istismar suçundan 'yırttı'

Sputnik Türkiye

Los Angeles Bölge Savcılığı, Marilyn Manson hakkındaki cinsel istismar ve aile içi şiddet iddialarını zaman aşımı ve yetersiz kanıt gerekçesiyle... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T14:26+0300

2025-01-27T14:26+0300

2025-01-27T14:26+0300

yaşam

marilyn manson

esme bianco

evan rachel wood

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los angeles bölge savcılığı

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Rock yıldızı Marilyn Manson (gerçek adıyla Brian Warner), son yıllarda birden fazla kadın tarafından cinsel istismar, fiziksel şiddet ve duygusal taciz iddialarıyla gündeme geldi. İddialar, özellikle Game of Thrones oyuncusu Esme Bianco ve Westworld oyuncusu Evan Rachel Wood tarafından gündeme getirildi. Bianco, Manson’ın kendisini İngiltere’den Kaliforniya’ya getirerek sözde projelerde çalıştırdığını ve bu süreçte istismar ettiğini öne sürdü.Savcılık neden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi?Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, yaptığı açıklamada, Manson hakkındaki iddiaların zaman aşımına uğradığını ve cinsel saldırı suçlamalarını makul bir şüphenin ötesinde kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını belirtti. Hochman, “Aile içi şiddet iddialarının zaman aşımına uğradığını tespit ettik. Cinsel saldırı suçlamalarını ise kanıtlayamıyoruz” dedi. Savcılık, iddiaları gündeme getiren mağdurların cesaretini takdir ettiğini ancak yasal süreçte ilerlemeye imkan olmadığını ifade etti.Esme Bianco’nun tepkisi: 'Adalet sistemi mağdurları yüzüstü bıraktı'Esme Bianco, savcılığın kararını “derin bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. Bianco, “Adalet sistemimiz bir kez daha mağdurları yüzüstü bıraktı” dedi. Bianco, polise vücudundaki yaraların fotoğraflarını, e-postaları ve tehdit mesajlarını sunduğunu ancak bunların yeterli görülmediğini belirtti. Ayrıca, Phoenix Yasası gibi yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, şiddet suçlarında zaman aşımı sürelerinin kısıtlayıcı olduğunu vurguladı.Evan Rachel Wood’un Mücadelesi ve Phoenix yasasıEvan Rachel Wood, Manson’la olan ilişkisi sırasında maruz kaldığı fiziksel ve duygusal istismarı 2021 yılında kamuoyuna açıkladı. Wood, Manson’ın kendisini ergenlik çağından itibaren istismar ettiğini öne sürdü. Wood, savcılığın kararının ardından yaptığı açıklamada, “Zaman aşımının bir engel olacağını biliyorduk, bu yüzden Phoenix Yasası’nı oluşturduk” dedi. Phoenix Yasası, Kaliforniya’da aile içi şiddet davalarında zaman aşımı süresini beş yıla çıkardı. Ancak bu yasa, önceki vakalara uygulanamıyor.Marilyn Manson’ın savunması ve yasal süreçMarilyn Manson, kendisine yöneltilen iddiaları “gerçekliğin çarpıtılması” olarak nitelendirdi ve Evan Rachel Wood’a karşı iftira davası açtı. Ancak Manson, Kasım 2023’te davayı düşürerek Wood’un avukatlık ücretlerini ödemeyi kabul etti. Manson’ın avukatı Howard King, savcılığın kararını “Brian Warner’ın masum olduğunun kanıtı” olarak yorumladı.Mağdurların cesareti ve adalet sistemine eleştirilerMarilyn Manson davası, cinsel istismar ve aile içi şiddet iddialarında zaman aşımı sürelerinin ne kadar kısıtlayıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mağdurlar, adalet sisteminin kendilerini yeterince korumadığını ve yasal düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Evan Rachel Wood ve Esme Bianco, benzer durumdaki mağdurlara seslenerek, “Gerçeği söylemekten vazgeçmeyin” mesajı verdi.

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