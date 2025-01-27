https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/mhp-lideri-bahceliden-imamoglu-yorumu-maalesef-gundeme-yine-golge-dusurmustur-1093108821.html
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu yorumu: 'Maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür'
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu yorumu: 'Maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara yönelik "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür"... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T20:13+0300
2025-01-27T20:13+0300
2025-01-27T20:25+0300
politika
devlet bahçeli
son dakika
ekrem imamoğlu
bilirkişi
bilirkişi raporu
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9fb5dc961b163f759c4661f01eabfa9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluklarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövdüğünü söyledi. İmamoğlu'nun partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Bahçeli, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" dedi. MHP lideri Bahçeli, ortada bir suç varsa bedelinin hukuk önünde mutlaka ödeneceğini ifade etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin "öne çıkan" bir bilirkişinin ismini paylaşmıştı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 'yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d25422d2b720a644794e4cd290503136.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, son dakika, ekrem imamoğlu, bilirkişi, bilirkişi raporu, soruşturma
devlet bahçeli, son dakika, ekrem imamoğlu, bilirkişi, bilirkişi raporu, soruşturma
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu yorumu: 'Maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür'
20:13 27.01.2025 (güncellendi: 20:25 27.01.2025)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara yönelik "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" yorumunu yaparak, ortada bir suç varsa bedelinin hukuk önünde mutlaka ödeneceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluklarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövdüğünü söyledi.
İmamoğlu'nun partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Bahçeli, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" dedi.
MHP lideri Bahçeli, ortada bir suç varsa bedelinin hukuk önünde mutlaka ödeneceğini ifade etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin "öne çıkan" bir bilirkişinin ismini paylaşmıştı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Yargılandığım bir dosya var. Danıştay karar verdi, buna rağmen bana dava açıldı. Danıştay'ın beş yüksek yargıcının benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme konuyu bilirkişiye emanet etti. Bilirkişi raporunu sundu, bu sıradışı bilirkişi Danıştay'ın beş yüksek yargıcının kararını yeterli bulmadı. Bu ihalede sorumluluğum olduğunu iddia etti. Bu ifadeler iddianameye de girdi. İç denetçi raporlar hazırlamış, bana sunmuş ve ben de gereğini yapmamışım. yalnız ortada böyle bir rapor yok. olmayan bir rapor bana sunulamayacağı için de sorumluluk ihmali yapmam söz konusu değil. Peki olmayan rapor savcı iddianamesine nasıl girdi? Bunu önce bir mülkiye müfettişi yazdı. Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok. O da meşhur bir mülkiye müfettişi, her yerden çıkan... Avukatlarımız böyle bir rapor olmadığını mahkemede kanıtladı ve buna rağmen mahkeme kabul etti. Bu ismi aklınızda tutun, akılda kalıcı bir yanı var zaten."
İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 'yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.