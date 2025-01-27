https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T11:53+0300

2025-01-27T11:53+0300

2025-01-27T11:53+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

soruşturma

istanbul

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

dava

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak görevlendirilen bilirkişiyi eleştirmiş ve bilirkişinin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, dava