https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:53+0300
2025-01-27T11:53+0300
2025-01-27T11:53+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soruşturma
istanbul
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
dava
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak görevlendirilen bilirkişiyi eleştirmiş ve bilirkişinin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, dava
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, dava
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak görevlendirilen bilirkişiyi eleştirmiş ve bilirkişinin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.