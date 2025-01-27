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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak görevlendirilen bilirkişiyi eleştirmiş ve bilirkişinin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, dava
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, dava

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma

11:53 27.01.2025
© AA / Beyza CömertİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / Beyza Cömert
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak görevlendirilen bilirkişiyi eleştirmiş ve bilirkişinin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.
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