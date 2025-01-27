https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/meteoroloji-butun-istanbulu-sardi-diyerek-kirmizi-seviye-alarm-verdi-hangi-bolgeler-bir-hafta-1093071972.html
Meteoroloji 'Bütün İstanbul'u sardı' diyerek kırmızı seviye alarm verdi: Hangi bölgeler bir hafta boyunca risk altında?
Meteoroloji 'Bütün İstanbul'u sardı' diyerek kırmızı seviye alarm verdi: Hangi bölgeler bir hafta boyunca risk altında?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 27 Ocak hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski, yurdun iç... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:28+0300
2025-01-27T06:28+0300
2025-01-27T06:29+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
doğu anadolu
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında, kar erimeleri ve eğimli arazi yapısı nedeniyle çığ oluşma riski arttı. Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak sıcaklıklardaki bu artış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar erimelerini hızlandırarak çığ riskini artırabilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecekRüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgar hızı, doğu bölgelerde özellikle soğuk havayı daha da hissettirebilir.İstanbul’da hava kirliliği alarmıMeteoroloji’nin İstanbul için yaptığı açıklamada, hava kalitesinin kritik seviyelere düştüğü ve bu durumun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı ifade edildi. Hava kirliliğinin bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, özellikle risk grubundaki vatandaşlara açık hava aktivitelerinden kaçınmaları önerildi. Uzun süre maruz kalma durumunda nefes alma güçlüğü ve boğaz tahrişi gibi etkilerin görülebileceği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklerken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri.Marmara’da pus ve sis etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nde hava sıcaklıklarının 10-15°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz’de az bulutlu hava hakimEge ve Akdeniz bölgelerinde de hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir. İzmir’de sıcaklık 17°C, Denizli’de 16°C, Adana ve Antalya’da ise 20°C seviyelerinde olacak. Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın yer yer hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiDoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Erzurum’da sıcaklık -2°C, Kars’ta 0°C, Van’da ise 3°C olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de buzlanma riski devam ederken, Trabzon ve Artvin’de yer yer çok bulutlu bir hava görülecek.İç Anadolu’da buzlanma ve don etkili olacakİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 12°C, Eskişehir’de 13°C, Konya’da ise 11°C olacak. Vatandaşların özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle yollarda dikkatli olmaları gerekiyor.Batı Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerindeBatı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Zonguldak ve Bolu’da sıcaklıkların 14-16°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis uyarısıGüneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Diyarbakır’da sıcaklık 12°C, Şanlıurfa’da 14°C olarak öngörülüyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorKaradeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de denizlerde fırtına beklenmiyor. Dalga boyu genel olarak 0,5 ila 2,0 metre arasında değişecek. Pus ve sis nedeniyle deniz görüş mesafesinin zaman zaman azalabileceği belirtiliyor.
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Meteoroloji 'Bütün İstanbul'u sardı' diyerek kırmızı seviye alarm verdi: Hangi bölgeler bir hafta boyunca risk altında?
06:28 27.01.2025 (güncellendi: 06:29 27.01.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 27 Ocak hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski, yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don tehlikesi bekleniyor. İstanbul’da hava kirliliği endişe yaratırken, kişilere açık hava aktivitelerini azaltmaları tavsiye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında, kar erimeleri ve eğimli arazi yapısı nedeniyle çığ oluşma riski arttı. Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak sıcaklıklardaki bu artış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar erimelerini hızlandırarak çığ riskini artırabilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.
Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek
Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgar hızı, doğu bölgelerde özellikle soğuk havayı daha da hissettirebilir.
İstanbul’da hava kirliliği alarmı
Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı açıklamada, hava kalitesinin kritik seviyelere düştüğü ve bu durumun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı ifade edildi. Hava kirliliğinin bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, özellikle risk grubundaki vatandaşlara açık hava aktivitelerinden kaçınmaları önerildi. Uzun süre maruz kalma durumunda nefes alma güçlüğü ve boğaz tahrişi gibi etkilerin görülebileceği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklerken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri.
Marmara’da pus ve sis etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nde hava sıcaklıklarının 10-15°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE:
15°C, parçalı ve az bulutlu
EDİRNE:
12°C, parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL:
12°C, parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ:
10°C, parçalı ve az bulutlu
Ege ve Akdeniz’de az bulutlu hava hakim
Ege ve Akdeniz bölgelerinde de hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir. İzmir’de sıcaklık 17°C, Denizli’de 16°C, Adana ve Antalya’da ise 20°C seviyelerinde olacak. Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın yer yer hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR:
10°C, parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ:
16°C, parçalı ve az bulutlu
İZMİR:
17°C, parçalı ve az bulutlu
MANİSA:
16°C, parçalı ve az bulutlu
ADANA:
20°C, parçalı ve az bulutlu
ANTALYA:
20°C, parçalı ve az bulutlu
HATAY:
16°C, parçalı ve az bulutlu
MERSİN:
19°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Erzurum’da sıcaklık -2°C, Kars’ta 0°C, Van’da ise 3°C olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de buzlanma riski devam ederken, Trabzon ve Artvin’de yer yer çok bulutlu bir hava görülecek.
AMASYA:
12°C, parçalı bulutlu
ARTVİN:
8°C, parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN:
14°C, parçalı bulutlu
TRABZON:
12°C, parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM:
-2°C, parçalı ve çok bulutlu
KARS:
0°C, parçalı ve çok bulutlu
MALATYA:
7°C, parçalı bulutlu
VAN:
3°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu’da buzlanma ve don etkili olacak
İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 12°C, Eskişehir’de 13°C, Konya’da ise 11°C olacak. Vatandaşların özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle yollarda dikkatli olmaları gerekiyor.
Batı Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinde
Batı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Zonguldak ve Bolu’da sıcaklıkların 14-16°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
BOLU:
14°C, parçalı ve az bulutlu
DÜZCE:
16°C, parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU:
11°C, parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK:
14°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Diyarbakır’da sıcaklık 12°C, Şanlıurfa’da 14°C olarak öngörülüyor.
DİYARBAKIR:
12°C, parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP:
12°C, parçalı ve az bulutlu
SİİRT:
13°C, parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA:
14°C, parçalı ve az bulutlu
Denizlerde fırtına beklenmiyor
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de denizlerde fırtına beklenmiyor. Dalga boyu genel olarak 0,5 ila 2,0 metre arasında değişecek. Pus ve sis nedeniyle deniz görüş mesafesinin zaman zaman azalabileceği belirtiliyor.
KARADENİZ:
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde batı kesimlerde pus ve sis görülebilir. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 2,0 metre.
MARMARA:
Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 metre.
EGE:
Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 metre.
AKDENİZ:
Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 metre.