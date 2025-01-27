https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/meteoroloji-butun-istanbulu-sardi-diyerek-kirmizi-seviye-alarm-verdi-hangi-bolgeler-bir-hafta-1093071972.html

Meteoroloji 'Bütün İstanbul'u sardı' diyerek kırmızı seviye alarm verdi: Hangi bölgeler bir hafta boyunca risk altında?

Meteoroloji 'Bütün İstanbul'u sardı' diyerek kırmızı seviye alarm verdi: Hangi bölgeler bir hafta boyunca risk altında?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 27 Ocak hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski, yurdun iç... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T06:28+0300

2025-01-27T06:28+0300

2025-01-27T06:29+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

doğu anadolu

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında, kar erimeleri ve eğimli arazi yapısı nedeniyle çığ oluşma riski arttı. Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak sıcaklıklardaki bu artış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar erimelerini hızlandırarak çığ riskini artırabilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecekRüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgar hızı, doğu bölgelerde özellikle soğuk havayı daha da hissettirebilir.İstanbul’da hava kirliliği alarmıMeteoroloji’nin İstanbul için yaptığı açıklamada, hava kalitesinin kritik seviyelere düştüğü ve bu durumun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı ifade edildi. Hava kirliliğinin bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, özellikle risk grubundaki vatandaşlara açık hava aktivitelerinden kaçınmaları önerildi. Uzun süre maruz kalma durumunda nefes alma güçlüğü ve boğaz tahrişi gibi etkilerin görülebileceği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklerken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri.Marmara’da pus ve sis etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nde hava sıcaklıklarının 10-15°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz’de az bulutlu hava hakimEge ve Akdeniz bölgelerinde de hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir. İzmir’de sıcaklık 17°C, Denizli’de 16°C, Adana ve Antalya’da ise 20°C seviyelerinde olacak. Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın yer yer hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiDoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Erzurum’da sıcaklık -2°C, Kars’ta 0°C, Van’da ise 3°C olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de buzlanma riski devam ederken, Trabzon ve Artvin’de yer yer çok bulutlu bir hava görülecek.İç Anadolu’da buzlanma ve don etkili olacakİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 12°C, Eskişehir’de 13°C, Konya’da ise 11°C olacak. Vatandaşların özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle yollarda dikkatli olmaları gerekiyor.Batı Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerindeBatı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Zonguldak ve Bolu’da sıcaklıkların 14-16°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis uyarısıGüneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Diyarbakır’da sıcaklık 12°C, Şanlıurfa’da 14°C olarak öngörülüyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorKaradeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de denizlerde fırtına beklenmiyor. Dalga boyu genel olarak 0,5 ila 2,0 metre arasında değişecek. Pus ve sis nedeniyle deniz görüş mesafesinin zaman zaman azalabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kredi-karti-kullanicilarina-uyari-geldi-bankalarin-oyunu-ortaya-cikti-limit-artirimlariyla-1093071722.html

doğu karadeniz

doğu anadolu

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