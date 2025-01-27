https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kredi-karti-kullanicilarina-uyari-geldi-bankalarin-oyunu-ortaya-cikti-limit-artirimlariyla-1093071722.html

Kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi, Bankaların oyunu ortaya çıktı: Limit artırımlarıyla cebinizden milyarlar akıyor

Kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi, Bankaların oyunu ortaya çıktı: Limit artırımlarıyla cebinizden milyarlar akıyor

Sputnik Türkiye

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli uyarılar geldi. Yıl sonuna kadar kullanılmayan para puanların silinebileceği belirtilirken, kart aidatları ve... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T06:10+0300

2025-01-27T06:10+0300

2025-01-27T06:10+0300

ekonomi

merkez bankası

sıtkı yılmaz

banka

banka hesabı

banka kartı

kredi

kredi kartı

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

kredi notu

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Tüketici derneklerinden yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında biriken para puanlar, belirli bir süre sonunda geçerliliğini yitiriyor. Özellikle yıl sonunda kullanılmayan puanların otomatik olarak silinebileceği uyarısı yapılarak, tüketicilerin bu hak kaybını yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.Kart aidatları tüketicileri zorluyorTürkiye’de 130 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısının bulunduğunu söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların kredi kartı aidatları nedeniyle tüketicileri maddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yılmaz, “Ülkemizde her yıl kart aidatları adı altında yaklaşık 65 milyar TL toplanıyor. Bu ücretlerin daha adil bir şekilde alınması gerekiyor,” dedi.Aidat i̇adesi talepleri reddediliyorTüketicilerden gelen şikayetlere değinen Yılmaz, yıllık kredi kartı aidatlarının geri alınması konusunda ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı. “Merkez Bankası’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, tüketicilerin aidat iadesi talepleri hakem heyetlerinde reddedilmektedir. Bu nedenle tüketiciler hukuki destek alarak haklarını aramalıdır,” ifadelerini kullandı.Bankaların yıllık limit i̇hlalleriYılmaz, bankaların yasal düzenlemelere rağmen tüketicilere yüksek limitli kredi kartları verdiğini ve bu limitlerin, tüketicinin gerçek gelirleriyle uyuşmadığını belirtti. “Kanuna göre, bankalar ilk yıl gelirinin 2 katı, ikinci yıl ise 4 katından fazla limit veremez. Ancak birçok tüketici bu sınırların dışında kredi kartı limitleriyle borç yükü altına giriyor,” dedi.Tüketicilere ücretsiz kart sunulmalıBankaların tüketicilere ücretsiz kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olduğunu hatırlatan Yılmaz, birçok kişinin bu konuda bilgilendirilmediğini söyledi. “Tüketiciler, ücretsiz kart seçeneklerinden habersiz oldukları için yıllık aidat ödemeye devam ediyor. Tüketici bilinçlendirilmeli ve bu ücretlerden korunmalıdır,” dedi.Limit artırımı tüketiciyi zor durumda bırakıyorBankaların tüketicinin talebi olmaksızın kredi kartı limitlerini artırdığını belirten Yılmaz, bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi. “Tüketiciler, limit artırımları nedeniyle daha fazla borçlanmaya zorlanıyor. Bu, sadece tüketiciyi değil, genel ekonomik dengeleri de etkileyen bir sorundur,” diye konuştu.Tüketicilere önerilerYılmaz, tüketicilere kredi kartı aidatları ve para puanlar konusunda şu önerilerde bulundu:

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