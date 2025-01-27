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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi, Bankaların oyunu ortaya çıktı: Limit artırımlarıyla cebinizden milyarlar akıyor
Kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi, Bankaların oyunu ortaya çıktı: Limit artırımlarıyla cebinizden milyarlar akıyor
Sputnik Türkiye
Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli uyarılar geldi. Yıl sonuna kadar kullanılmayan para puanların silinebileceği belirtilirken, kart aidatları ve... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:10+0300
2025-01-27T06:10+0300
ekonomi
merkez bankası
sıtkı yılmaz
banka
banka hesabı
banka kartı
kredi
kredi kartı
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
kredi notu
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Tüketici derneklerinden yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında biriken para puanlar, belirli bir süre sonunda geçerliliğini yitiriyor. Özellikle yıl sonunda kullanılmayan puanların otomatik olarak silinebileceği uyarısı yapılarak, tüketicilerin bu hak kaybını yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.Kart aidatları tüketicileri zorluyorTürkiye’de 130 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısının bulunduğunu söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların kredi kartı aidatları nedeniyle tüketicileri maddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yılmaz, “Ülkemizde her yıl kart aidatları adı altında yaklaşık 65 milyar TL toplanıyor. Bu ücretlerin daha adil bir şekilde alınması gerekiyor,” dedi.Aidat i̇adesi talepleri reddediliyorTüketicilerden gelen şikayetlere değinen Yılmaz, yıllık kredi kartı aidatlarının geri alınması konusunda ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı. “Merkez Bankası’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, tüketicilerin aidat iadesi talepleri hakem heyetlerinde reddedilmektedir. Bu nedenle tüketiciler hukuki destek alarak haklarını aramalıdır,” ifadelerini kullandı.Bankaların yıllık limit i̇hlalleriYılmaz, bankaların yasal düzenlemelere rağmen tüketicilere yüksek limitli kredi kartları verdiğini ve bu limitlerin, tüketicinin gerçek gelirleriyle uyuşmadığını belirtti. “Kanuna göre, bankalar ilk yıl gelirinin 2 katı, ikinci yıl ise 4 katından fazla limit veremez. Ancak birçok tüketici bu sınırların dışında kredi kartı limitleriyle borç yükü altına giriyor,” dedi.Tüketicilere ücretsiz kart sunulmalıBankaların tüketicilere ücretsiz kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olduğunu hatırlatan Yılmaz, birçok kişinin bu konuda bilgilendirilmediğini söyledi. “Tüketiciler, ücretsiz kart seçeneklerinden habersiz oldukları için yıllık aidat ödemeye devam ediyor. Tüketici bilinçlendirilmeli ve bu ücretlerden korunmalıdır,” dedi.Limit artırımı tüketiciyi zor durumda bırakıyorBankaların tüketicinin talebi olmaksızın kredi kartı limitlerini artırdığını belirten Yılmaz, bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi. “Tüketiciler, limit artırımları nedeniyle daha fazla borçlanmaya zorlanıyor. Bu, sadece tüketiciyi değil, genel ekonomik dengeleri de etkileyen bir sorundur,” diye konuştu.Tüketicilere önerilerYılmaz, tüketicilere kredi kartı aidatları ve para puanlar konusunda şu önerilerde bulundu:
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kredi kartı, kredi kartı aidatı, kredi kartı aidatı nasıl geri alınır, para puanlar ne zaman silinir, kredi kartı para puan geçerlilik süresi, kredi kartı aidat iadesi, kredi kartı limit artırımı, ücretsiz kredi kartı, kredi kartı limit sınırı, kredi kartı aidat hesaplama, kredi kartı şikayetleri, kredi kartı kullanıcıları için uyarı, kredi kartı faiz oranları, kredi kartı borç yükü, kredi kartı puanları nasıl kullanılır, kredi kartı yıllık aidat, kredi kartı aidatları ne kadar, kredi kartı puan kaybı, tüketici derneği kredi kartı aidatı, kredi kartı mağduriyeti, kredi kartı borç planlaması
kredi kartı, kredi kartı aidatı, kredi kartı aidatı nasıl geri alınır, para puanlar ne zaman silinir, kredi kartı para puan geçerlilik süresi, kredi kartı aidat iadesi, kredi kartı limit artırımı, ücretsiz kredi kartı, kredi kartı limit sınırı, kredi kartı aidat hesaplama, kredi kartı şikayetleri, kredi kartı kullanıcıları için uyarı, kredi kartı faiz oranları, kredi kartı borç yükü, kredi kartı puanları nasıl kullanılır, kredi kartı yıllık aidat, kredi kartı aidatları ne kadar, kredi kartı puan kaybı, tüketici derneği kredi kartı aidatı, kredi kartı mağduriyeti, kredi kartı borç planlaması

Kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi, Bankaların oyunu ortaya çıktı: Limit artırımlarıyla cebinizden milyarlar akıyor

06:10 27.01.2025
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© İHA / DAN PELED
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Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli uyarılar geldi. Yıl sonuna kadar kullanılmayan para puanların silinebileceği belirtilirken, kart aidatları ve limit artırımları konusunda tüketicilerin mağduriyet yaşadığı açıklandı. Türkiye’de yılda yaklaşık 65 milyar TL kart aidatı toplandığına dikkat çekildi.
Tüketici derneklerinden yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında biriken para puanlar, belirli bir süre sonunda geçerliliğini yitiriyor. Özellikle yıl sonunda kullanılmayan puanların otomatik olarak silinebileceği uyarısı yapılarak, tüketicilerin bu hak kaybını yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kart aidatları tüketicileri zorluyor

Türkiye’de 130 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısının bulunduğunu söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların kredi kartı aidatları nedeniyle tüketicileri maddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yılmaz, “Ülkemizde her yıl kart aidatları adı altında yaklaşık 65 milyar TL toplanıyor. Bu ücretlerin daha adil bir şekilde alınması gerekiyor,” dedi.

Aidat i̇adesi talepleri reddediliyor

Tüketicilerden gelen şikayetlere değinen Yılmaz, yıllık kredi kartı aidatlarının geri alınması konusunda ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı. “Merkez Bankası’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, tüketicilerin aidat iadesi talepleri hakem heyetlerinde reddedilmektedir. Bu nedenle tüketiciler hukuki destek alarak haklarını aramalıdır,” ifadelerini kullandı.

Bankaların yıllık limit i̇hlalleri

Yılmaz, bankaların yasal düzenlemelere rağmen tüketicilere yüksek limitli kredi kartları verdiğini ve bu limitlerin, tüketicinin gerçek gelirleriyle uyuşmadığını belirtti. “Kanuna göre, bankalar ilk yıl gelirinin 2 katı, ikinci yıl ise 4 katından fazla limit veremez. Ancak birçok tüketici bu sınırların dışında kredi kartı limitleriyle borç yükü altına giriyor,” dedi.

Tüketicilere ücretsiz kart sunulmalı

Bankaların tüketicilere ücretsiz kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olduğunu hatırlatan Yılmaz, birçok kişinin bu konuda bilgilendirilmediğini söyledi. “Tüketiciler, ücretsiz kart seçeneklerinden habersiz oldukları için yıllık aidat ödemeye devam ediyor. Tüketici bilinçlendirilmeli ve bu ücretlerden korunmalıdır,” dedi.

Limit artırımı tüketiciyi zor durumda bırakıyor

Bankaların tüketicinin talebi olmaksızın kredi kartı limitlerini artırdığını belirten Yılmaz, bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi. “Tüketiciler, limit artırımları nedeniyle daha fazla borçlanmaya zorlanıyor. Bu, sadece tüketiciyi değil, genel ekonomik dengeleri de etkileyen bir sorundur,” diye konuştu.

Tüketicilere öneriler

Yılmaz, tüketicilere kredi kartı aidatları ve para puanlar konusunda şu önerilerde bulundu:
Para puanlarınızı yıl sonundan önce kullanın ve puanların geçerlilik sürelerini kontrol edin.
Kredi kartı aidatları için tüketici derneklerinden hukuki destek alın.
Ücretsiz kredi kartı seçeneğini bankanızdan talep edin.
Limit artırımıyla ilgili bankaların yaptığı otomatik işlemlere karşı itiraz hakkınızı kullanın.
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