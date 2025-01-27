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Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 300 bin TL'
Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 300 bin TL'
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım, savcılık ifadesinde, Gezi Parkı eylemlerine katılımıyla ilgili suçlamaları reddederek oyuncuları yönlendirmediğini ve eyleme yalnızca 1-2... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T23:19+0300
2025-01-27T23:22+0300
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Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.Savcılık ifadesine ulaşan Sabah'ın haberine göre; Ayşe Barım, aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirterek Gezi Parkı eylemleri sırasında kendisine hiç kimsenin finansal destek talebinde bulunmadığını ifade etti. Özellikle eylemlerin başlarında, Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte çalıştığı bazı oyuncularının kendisini arayarak, eyleme katılacaklarını söylediklerini ve ona da katılmayı önerdiklerini belirtti. Barım, bu dönemdeki katılımının tamamen kişisel bir tercih olduğunu ve sadece sanatçıların şiir okuduğu süre boyunca orada bulunduğunu belirtti. Ayrıca "Parkın karşısında boş bir alanda oyuncular toplandı. Ben de onlara eşlik etmek için gittiğimde, sadece izleyici olarak 1-2 defa katıldım" dedi.Savcılıkta yaptığı açıklamalarda, Barım sanatçılara hiçbir zaman açıklama yapma talimatı vermediğini ve yönlendirme yapmadığını vurguladı. Özellikle "Halit Ergenç'in yanındaki kişi ben miyim, hatırlamıyorum. O esnada telefonda bir arkadaşım ile konuşuyor olabilirim" diyerek söz konusu görüntüdeki durumu anlattı. Barım, o dönemde eylemle ilgili olarak oyunculara bir açıklama yapmalarına dair hiçbir yönlendirme de yapmadığını ileri sürdü.Menajer Ayşe Barım ayrıca, Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora'yla iletişim kurduğuna da değindi. Eylem öncesinde Alabora ile hiçbir iletişimde bulunmadığını ancak eylem sürecinde Alabora ile görüşmeler yaptığını belirtti. "Alabora, oyuncular sendikası başkanı olduğu için oyuncularla temas halindeydi. Tapeler bana aittir. Alabora sosyal medyada zor duruma düşmüştü ve hedef haline gelmişti. Tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür" dedi.Bildirinin içeriğini hatırlamadığını belirten Barım "Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum, ancak anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi" ifadelerini kullandı. Barım, Çiğdem Mater ile yaptığı 14 görüşmeyi, Alabora ile görüştüğü bildirinin konusu üzerine yapmış olabileceğini ancak bu görüşmelerin gerçek olamayacağını söyledi.Son olarak, üç haftadır süren psikolojik baskılar nedeniyle sağlık durumunun olumsuz etkilendiğini belirten Barım, bu süreçte sosyal medyada kendisine karşı yapılan organize saldırılara dikkat çekti. Menajer Ayşe Barım "Sosyal medyada hiçbir kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım" diyerek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Barım "Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca hiçbir tarafın adamı olmadım, sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi" diyerek ifadesini sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-menajer-ayse-barim-icin-tutuklama-talep-edildi-1093108694.html
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ayşe barım, menajer, hapishane, mahkeme, mahkeme kararı, gezi parkı, gezi, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, gezi olayları, gezi protestoları, taksim gezi parkı olayları
ayşe barım, menajer, hapishane, mahkeme, mahkeme kararı, gezi parkı, gezi, gezi parkı eylemleri, gezi parkı, gezi olayları, gezi protestoları, taksim gezi parkı olayları

Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 300 bin TL'

23:19 27.01.2025 (güncellendi: 23:22 27.01.2025)
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Menajer Ayşe Barım, savcılık ifadesinde, Gezi Parkı eylemlerine katılımıyla ilgili suçlamaları reddederek oyuncuları yönlendirmediğini ve eyleme yalnızca 1-2 kez katıldığını söyledi. Barım, aylık 300 bin lira geliri olduğunu, sanatçılara talimat vermediğini ve 3 haftadır süren psikolojik zorluklar nedeniyle sağlığının kötü etkilendiğini ifade etti.
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
Savcılık ifadesine ulaşan Sabah'ın haberine göre; Ayşe Barım, aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirterek Gezi Parkı eylemleri sırasında kendisine hiç kimsenin finansal destek talebinde bulunmadığını ifade etti. Özellikle eylemlerin başlarında, Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte çalıştığı bazı oyuncularının kendisini arayarak, eyleme katılacaklarını söylediklerini ve ona da katılmayı önerdiklerini belirtti. Barım, bu dönemdeki katılımının tamamen kişisel bir tercih olduğunu ve sadece sanatçıların şiir okuduğu süre boyunca orada bulunduğunu belirtti. Ayrıca "Parkın karşısında boş bir alanda oyuncular toplandı. Ben de onlara eşlik etmek için gittiğimde, sadece izleyici olarak 1-2 defa katıldım" dedi.
Savcılıkta yaptığı açıklamalarda, Barım sanatçılara hiçbir zaman açıklama yapma talimatı vermediğini ve yönlendirme yapmadığını vurguladı. Özellikle "Halit Ergenç'in yanındaki kişi ben miyim, hatırlamıyorum. O esnada telefonda bir arkadaşım ile konuşuyor olabilirim" diyerek söz konusu görüntüdeki durumu anlattı. Barım, o dönemde eylemle ilgili olarak oyunculara bir açıklama yapmalarına dair hiçbir yönlendirme de yapmadığını ileri sürdü.
Menajer Ayşe Barım ayrıca, Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora'yla iletişim kurduğuna da değindi. Eylem öncesinde Alabora ile hiçbir iletişimde bulunmadığını ancak eylem sürecinde Alabora ile görüşmeler yaptığını belirtti. "Alabora, oyuncular sendikası başkanı olduğu için oyuncularla temas halindeydi. Tapeler bana aittir. Alabora sosyal medyada zor duruma düşmüştü ve hedef haline gelmişti. Tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür" dedi.
Bildirinin içeriğini hatırlamadığını belirten Barım "Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum, ancak anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi" ifadelerini kullandı. Barım, Çiğdem Mater ile yaptığı 14 görüşmeyi, Alabora ile görüştüğü bildirinin konusu üzerine yapmış olabileceğini ancak bu görüşmelerin gerçek olamayacağını söyledi.
Son olarak, üç haftadır süren psikolojik baskılar nedeniyle sağlık durumunun olumsuz etkilendiğini belirten Barım, bu süreçte sosyal medyada kendisine karşı yapılan organize saldırılara dikkat çekti. Menajer Ayşe Barım "Sosyal medyada hiçbir kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım" diyerek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Barım "Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca hiçbir tarafın adamı olmadım, sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi" diyerek ifadesini sonlandırdı.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi
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