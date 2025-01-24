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Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu dün, ülkenin güneyindeki An Naqoura kasabası sakinlerine evlerine dönmesine izin verdi. Kasaba sakinleri El Hamra-al Bayadah kontrol noktasında... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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An Naqoura sakini Rebab Yazbek, Sputnik’e açıklamasında, İsraillilerin ateşkes ilan edildikten sonra kasabadaki evleri yıktığını anlattı.
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Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
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Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’

19:19 24.01.2025
© Sputnik / Abdul Kader Al BayLübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Abdul Kader Al Bay
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Lübnan ordusu dün, ülkenin güneyindeki An Naqoura kasabası sakinlerine evlerine dönmesine izin verdi. Kasaba sakinleri El Hamra-al Bayadah kontrol noktasında belgeleri kontrol edildikten sonra yıkılan evlerini incelemeye gitti.
An Naqoura sakini Rebab Yazbek, Sputnik’e açıklamasında, İsraillilerin ateşkes ilan edildikten sonra kasabadaki evleri yıktığını anlattı.
© Sputnik / Abdul Kader Al Bay
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