https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/lubnanlilar-ulkenin-guneyindeki-kasabalara-geri-donuyor-israilliler-ateskesten-sonra-evlerimizi-1093029188.html
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu dün, ülkenin güneyindeki An Naqoura kasabası sakinlerine evlerine dönmesine izin verdi. Kasaba sakinleri El Hamra-al Bayadah kontrol noktasında... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T19:19+0300
2025-01-24T19:19+0300
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An Naqoura sakini Rebab Yazbek, Sputnik’e açıklamasında, İsraillilerin ateşkes ilan edildikten sonra kasabadaki evleri yıktığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Sputnik Türkiye
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
2025-01-24T19:19+0300
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video, lübnan, israil
Lübnanlılar ülkenin güneyindeki kasabalara geri dönüyor: ‘İsrailliler ateşkesten sonra evlerimizi yıktı’
Lübnan ordusu dün, ülkenin güneyindeki An Naqoura kasabası sakinlerine evlerine dönmesine izin verdi. Kasaba sakinleri El Hamra-al Bayadah kontrol noktasında belgeleri kontrol edildikten sonra yıkılan evlerini incelemeye gitti.
An Naqoura sakini Rebab Yazbek, Sputnik’e açıklamasında, İsraillilerin ateşkes ilan edildikten sonra kasabadaki evleri yıktığını anlattı.