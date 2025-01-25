https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/konyadaki-coken-binayla-ilgili-bassavciliktan-aciklama-1093052269.html

Konya'daki çöken binayla ilgili başsavcılıktan açıklama

Konya'daki çöken binayla ilgili başsavcılıktan açıklama

Sputnik Türkiye

Konya'da çöken binayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı ve soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini dile getirdi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T18:23+0300

2025-01-25T18:23+0300

2025-01-25T18:24+0300

türkiye

konya

konya cumhuriyet başsavcılığı

çöken bina

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Konya'da dün akşam çöken ve iki kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı ve bilirkişi heyetinin incelemelerini tamamladığını duyurdu. Başsavcılık, şüphelilerin gözaltı sürelerinin de delillerin toplanması amacıyla uzatıldığını dile getirdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili olayın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma faaliyetleri bittikten sonra detaylı araştırmanın yapıldığı belirtildi.Enkazda incelemeler tamamlandıKonya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcılarının soruşturmayı yürüttüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisi ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenecek olup soruşturma dosyasına sunulacaktır. Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı süreleri, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatılmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1093032265.html

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